Un niÃ±o escribe una carta a la NASA para postularse como Â«guardiÃ¡n de la galaxiaÂ» (y recibe respuesta)

¿Qué harías si formas parte de la NASA y un niño de 9 años te escribe para trabajar en ella en calidad de «guardián de la galaxia»? Precisamente eso es lo que le ha pasado a la agencia del gobierno estadounidense, según recoge su propia página web. El pasado 3 de agosto, Jack Davis envió una carta a la NASA tras ver que existía una vacante como «agente de protección planetaria» («Planetary Protection Officer»). Un puesto de trabajo que, en realidad, nada tiene que ver con los quehaceres de la rebelde patrulla de la película de Marvel, «Guardianes de la galaxia». La carta contenía el siguiente mensaje en el que el niño justificaba los méritos por los que debería ser contratado:

«Mi nombre es Jack Davis y me gustaría postularme como agente de protección planetaria. Puede que tenga nueve años pero creo que encajaría en el puesto. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un alien. También he visto casi todas las películas del espacio y de aliens. También he visto la serie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" y espero ver la película "Men in Black". Soy buenísimo en los videojuegos. Soy joven asi que puedo aprender a pensar como un alien».

El niño, estudiante de cuarto de primaria, se despidió firmando como «guardián de la galaxia». Una solicitud que desde la NASA no se pasó por alto: el mismísimo director de la División de ciencia planetaria, James L. Green, respondió al pequeño interesado. A continuación, el fragmento completo:

«Querido Jack. Oígo que eres un "guardián de la galaxia" y te interesa ser un agente de protección planetaria de la NASA. ¡Eso es genial! Nuestro puesto como agente de protección planetaria mola y es un trabajo muy importante. Se trata de proteger la Tierra de microbios cuando traemos muestras de la Luna, asteroides y Marte. También se trata de proteger otros planetas y otras lunas de nuestros microbios ya que nosotros exploramos de manera responsable el Sistema Solar. Siempre estamos buscando a futuros y brillantes científicos e ingenieros que nos ayuden asi que espero que estudies mucho y tengas éxito en el colegio. ¡Esperamos verte aquí en la NASA alguno de estos días!»

¿Os imagináis a Jack Davies como el nuevo Star-Lord (Chris Pratt)? Quizás, primero debería hacer el test que dice si la NASA te podría contratar. Como un «sencillo» astronauta, eso sí.