Nicole Kidman: «Admiro el poder que ejerce en mí sentarme frente a una pantalla, a oscuras, y dejarme transportar»

La estrella de Cannes se llama Nicole Kidman. La australiana presentó este lunes en competición «Sacrificio de un ciervo sagrado», de Yorgos Lanthimos. Un drama psicológico donde comparte protagonismo con Colin Farrell. «No voy a dejar que mis hijos vean esta película», bromeó la actriz en rueda de prensa. Kidman tiene dos hijos adultos de su matrimonio con Tom Cruise y dos niñas con su marido Keith Urban. «Para mis hijos soy madre, no actriz. Como artista intento mantener ambos mundos separados». Kidman lo tiene claro, su paso por el 70 Festival de Cannes con cuatro películas es a lo grande y a su manera. «Todavía siento la pasión por actuar que tenía a los 21 años. En este momento de mi vida quiero arriesgarme, romper barreras, estar abierta a trabajar con artistas que me brindan libertad. No soy una actriz controladora ni estoy aquí para complacer a nadie».

Sus otras cintas participando en el Festival son «The Beguiled», «How to Talk to Girls at Parties», y la segunda temporada de la serie de televisión «Top of the Lake», de Jane Campion. «Ha sido un cruce de caminos, no esperaba encontrarme con tantos proyectos en Cannes. Elijo ponerme a las órdenes de cineastas en los que creo, como mi amiga Jane Campion, a quien conozco desde los 14 años».

Defendiendo la experiencia de ir al cine, la actriz recordó la primera vez que estuvo en una sala. «Fui a ver “La Naranja Mecánica” y, desde entonces, no me canso de comer y beber cine desde la gran pantalla. Soy una admiradora del poder que ejercer en mí sentarme frente a una pantalla, a oscuras, y dejarme transportar. Me fascina el cine y estoy comprometida con él».