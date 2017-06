Netflix continúa de polémica en polémica. Después del revuelo que causó «Por trece razones» y el enfado de los seguidores tras las cancelaciones de «The Get Down» y «Sense8», otra nueva controversia afecta a la plataforma de streaming con el tráiler de su última película «Hasta los huesos».

Parece que la nueva estrategia de programación de Netflix está plagada de protagonistas jóvenes que desarrollan temáticas tabú. En el caso de «Hasta los huesos» es una película protagonizada por una veinteañera que padece anorexia y, según muestra el tráiler, veremos cómo lucha contra ella un tratamiento poco convencional con la ayuda de su doctor, interpretado por Keanu Reeves. Esta nueva apuesta de la plataforma llega después de que la serie «Por trece razones» se haya convertido en uno de los acontecimientos televisivos más comentados, tuitueados y criticados del año ya que hay muchos que aseguran que la forma en la que esta producción propia de Netflix aborda el suicidio adolescente y el «bullying» ha empujado a muchos a quitarse la vida.

El tráiler de «Hasta los huesos» reabre el debate sobre si este tipo de contenidos suscitan un negativo efecto llamada entre sus espectadores más jóvenes más que de concienciación. La historia está basada en las vivencias de su directora y guionista, Marti Noxon. Pero no es la única del reparto que está familiarizada con esta patología. La actriz protagonista, Lily Collins, confesó en enero haber sufrido también anorexia durante la adolescencia.

El avance de esta película casi ha alcanzado los dos millones de reproducciones en 48 horas y otros tantos miles de reacciones en redes sociales:

Netflix: *hace 13RW y empiezan a haber casos de suicidio gracias a esa serie*



Netflix: hostia y si hacemos una serie sobre la anorexia jaja https://t.co/FcdojzreoA — lau ♀ (@madududuixa) 20 de junio de 2017

Al igual que si tuviera tendencias suicidas no vería en según que circunstancias 13RW. Si tuviera algun TCA más de lo mismo con To the bone. — Dana Vardøgr (@_Vardoger) 21 de junio de 2017

Vengo a recordar que Netflix está utilizando enfermedades mentales romantizandolas para ganar dinero. No veáis esta película para parar eso. — Darkness (@Paula_19M) 20 de junio de 2017

Dear Netflix, stop making incredibly triggering shows that typically don't even depict what the real disorder is like. — baby (@fatbabe4evr) 20 de junio de 2017

«Querido Netflix, deja de hacer show increiblemente provocativos que por lo general ni siquiera muestra cómo el verdadero desorden es», contestaba uno de los usuarios. Lo peculiar llega cuando, una vez más, la crítica es buena. El guión cosecha un sinfín de halagos al igual que la producción, por no hablar de la increíble actuación de la protagonista, Lily Collins. Sin embargo, el problema empieza cuando la película llega al espectador. Es cierto que, en los últimos años, el consumo de películas y series ha evolucionado. No solo hemos aprendido cómo ver un capítulo cuándo y dónde queramos, también hemos aprendido a convivir con finales tristes. Hemos asumido que las parejas de ensueño no siempre acaban juntas o que hay amistades que, por mucho que nos gusten, son tóxicas. Pero ¿estámos preparados para ver la realidad cara a cara?