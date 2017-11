Natalie Portman, sobre el acoso sexual en Hollywood: «Tengo cien historias»

22/11/2017 a las 21:23 Actualizado 22/11/2017 a las 21:23

Actores, directores o productores. La oleada de denuncias de abusos sexuales que se ha destapado en Hollywood no ha dejado indiferente a nadie. Natalie Portman dice sentirse «afortunada» por no haber sufrido ningún tipo de abuso sexual. «Cuando escuché que todo salía a la luz, yo estaba como, wow, tengo tanta suerte de no haber vivido eso», decía la actriz el pasado domingo en el Festival Vulture en Los Ángeles, en Estados Unidos. Sin embargo, sí que fue víctima de discriminación «en casi todo en lo que he trabajado de alguna manera». «Me paré a pensar en ello y sí que tengo cien historias. Y creo que mucha gente está haciendo el mismo recuento que yo ya que hay muchas cosas que damos por hechas, que asumimos que son parte del proceso», continuaba la actriz.

Un ejemplo. Hace ya un tiempo, un productor le invitó a volar con él en un avión privado. «Aparecí y solo éramos nosotros dos, ¡y había una cama en el avión! No pasó nada, no me asaltó. Le dije: 'Esto no me hace sentir cómoda', y me respetó. Pero eso no estuvo bien. Fue realmente inaceptable y manipulador, y podría haber sido... estaba asustada, ¿sabes? Pero el hecho de que cualquier mujer, si estás caminando por la calle sola por la noche, sientes miedo, y no estoy seguro de que los muchachos sepan lo que se siente», confesaba la actriz.

De hecho, Natalie Portman también admitió que rechazó un trabajo que podría llevarla a ser considerada como un objeto cuando era más joven. «Hubo un período en el que me sentí reticente a hacer cualquier tipo de escenas de besos, escenas sexuales. Porque para mis primeros papeles, la reacción que la gente tendría sería llamarme 'Lolita' y cosas así», sostuvo.

Además, la actriz destacó la escasa presencia femenina que hay en muchas películas de Hollywood: «Frecuentemente estás en una película como la única mujer y muchas veces eres la única mujer en el rodaje. Es muy inusual encontrar mujeres en el equipo de producción más allá de los departamentos de peluquería, maquillaje y vestuario, que por otra parte son los sitios que responden a estereotipos en los que las mujeres deben estar». Se preguntó si ese aislamiento de otras mujeres en el set podría ser deliberado: «Lo más sorprendente es que pareciera casi estratégico el mantenernos alejadas de otras mujeres, porque así perdés la oportunidad de compartir estas historias (.). No se advierte que hay cientos de personas con experiencias similares».