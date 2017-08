El mundo de la interpretaciÃ³n llora la muerte de Terele PÃ¡vez

El mundo de la interpretación está consternado tras la muerte de Terele Pávez. La polifacética actriz ha fallecido este viernes a los 78 años de edad a causa de un derrame cerebral. «Me quedo perplejo. No me había enterado de su fallecimiento hasta tu llamada», cuenta desde el otro lado del teléfono el cienasta y actor Santiago Segura, que compartió escenario con ella en películas como «Balada triste de trompeta» y «El día de la bestia», ambas firmadas por Álex de la Iglesia.

«Hace unos días fue su cumpleaños y puse en Twitter una foto de ella de jovencita con un mensaje “¡Esta belleza cumple años!. Me mandó una nota de voz preciosa, en la que decía: “No me trates tan bien que me acostumbro”». recuerda emocionado Segura. «Lo siento muchísimo por su estupendo hijo, Carolo», añade. Cuando Santiago Segura recuerda su filmografía, sobran las palabras. «En cualquiera de sus interpretaciones desprende poderío y magnetismo.No puedes dejar de mirarla. Solo su actuación en “Los santos inocentes” -dirigida por Mario Camus- justifica toda su carrera».

Además de Santiago Segura, varias personalidades del mundo del cine han querido darle su último adiós en redes sociales:

Se va un pedazo inmenso de la Historia del Cine Español. Cualquier adjetivo le queda pequeño a Terele Pávez. Muchas gracias por tanto. DEP. pic.twitter.com/hFYOxqkYPw — JA Bayona (@FilmBayona) 11 de agosto de 2017

Aún estoy en shock. Buen viaje querida Terele pic.twitter.com/oDh1AZZW0E — Enrique Villén (@Villenenrique) 11 de agosto de 2017

Estoy en el hospital. Hace media hora. Para amigos y familiares. Estaba así de maravillosa. @RuizCarolopic.twitter.com/hiA3tg5kwD — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) 11 de agosto de 2017