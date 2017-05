Muere Roger Moore a los 89 aÃ±os

El actor británico Roger Moore, famoso por su papel en las películas de «James Bond» y la serie «El Santo», ha muerto este martes en Suiza a los 89 años, tal y como ha informado su familia.

El británico, célebre intérprete del agente 007, ha fallecido este martes 23 de mayo en Suiza, tras una breve pero intensa batalla contra el cáncer, según han informado sus hijos en un comunicado difundido por medios británicos. Moore llevaba varios años residiendo en este país.

Moore, de 89 años, recibirá, como era su deseo, un funeral privado en Mónaco. Sus hijos han resaltado el cariño del que ha estado rodeado el intérprete en los últimos días y aseguran que su amor se verá multiplicado por la admiración de las personas que a lo largo de todo el mundo le han conocido a través de sus trabajos en cine, televisión y teatro, así como por su faceta de embajador de Unicef, que él consideraba como su máximo logro.

«El afecto que nuestro padre sintió cada vez que se subió a un escenario o se puso frente a una cámara le impulsaron a seguir trabajando a sus 90 años», señalan sus vástagos, que recuerdan que su última aparición se produjo en noviembre del pasado año en el London's Royal Festival Hall.

«Gracias Papá, por ser tu y por ser tan especial para tanta gente», señalan para añadir que sus pensamientos están ahora con su viuda, Kristina.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg