«Money»: ¿Qué estás dispuesto a hacer por dinero?

Martín Rosete utiliza un idioma universal como es el dinero para mostrarnos hasta donde somos capaces de llegar. «Money» nos traslada hasta una lujosa casa donde dos hombres de negocios que acaban de malversar cinco millones de euros se disponen a cenar con sus respectivas parejas. Ellas no saben nada y ellos no tienen intención de que se enteren. Sin embargo, John tiene otros planes para ellos al interrumpir esa preciosa velada. «Él es un completo extraño. No sabes nada de él, ni siquiera al terminar verla», cuenta el actor que interpreta a John, Jamie Bamber. «Tampoco sabemos por qué lo hace. Quizá es un terapeuta muy caro, quizá es un empleado de la compañía farmacéutica o puede que algo más misterioso y sea un ángel obligando a la gente a mirarse en el espejo y ver las decepciones que han causado», añade.

Este thriller a lo «Funny Games» con unas cuantas dosis menos de violencia sufrió dos años de trámites hasta que pudo hacerse realidad. Primero, Martín Rosete y el guionista Josep Ciutat se plantearon rodar la película en España. «Teníamos ya una localización en una urbanización al lado del circuito del Jarama, pero no fuimos capaces de levantarla aquí», confiesa Rosete. La falta de dinero les obligó a mover el rodaje hasta Nueva York. «Conocí al que ahora es mi socio y coproductor. Me dijo que la podíamos hacer mucho más barata que en España y que, además, el estado de Nueva York incentiva las producciones que se desarrollan allí con un 30%. Todas las piezas cuadraban», comenta. La inversión fue 100% privada. «Fuimos poniendo ladrillitos hasta que lo construimos».

Pese a haber encontrado la financiación, no acabaron los problemas ahí. Se rodó en apenas dos semanas. «Fue una locura. Había muy poco tiempo, pasaron varias cosas en rodaje, como que Jesse Williams leyó el guión dos días antes de venir. Se nos cayó otro actor, Kellan Lutz le conocía y le dijo ‘si te gusta, te necesitamos mañana’. Entonces me llamó y me dijo ‘me gusta mucho’, pero déjame hablar antes con mi mujer que está embarazada de seis meses’», cuenta el director. Tras dos días de rodaje, Williams recibió una llamada inesperada. «Su mujer se había puesto de parto y se tuvo que volver a Los Ángeles», cuenta. No sabían si iba a volver o cuánto tiempo iba a tardar en hacerlo hasta cinco días después que regresó.

«Money» es la primera película larga del cortometrajista Martín Rosete. Pese a que gran parte del equipo técnico era español, el director decidió que el idioma para grabar la película era el inglés. «Es una película muy universal. Lo pueden entender igual alguien en Rusia, en Estados Unidos o en España. Se puede vender en todo el mundo más fácilmente».

«Dinero como idioma universal. Es una energía», comenta. Una película intensa que pretende centrar la atención y la tensión del espectador en largos diálogos que se traducen en escenas ininterrumpidas de hasta dieciséis minutos, «algo que no hubiese sido posible con un reparto internacional con Kellan Lutz (‘Crepúsculo’), Jesse Williams (‘Anatomía de Grey’), Jamie Bamber, Jess Weixler y Fredric Lehne y con Lucía Guerrero como representación española».