Hay momentos, flashes, gestos que se ven en la gran pantalla y que se graban para siempre en la retina. Lo difícil es hacer que una secuencia de largos y sangrientos minutos permanezca tan clavada en la memoria de los espectadores como logró Steven Spielberg con la increíble escena del desembarco en la playa de Omaha que filmó en «Salvar al soldado Ryan».

Así diseccionaba Oti R. Marchante la película el año de su estreno: Ninguna palabra podía relatar con exactitud la exactitud con que relata este hombre el espasmo de la batalla. La primera media hora, en la que recoge sólo una parte del destrozo humano durante la toma de la playa de Omaha en el Desembarco de Normandía, es probablemente el más despiadado cine bélico que se ha rodado nunca, documentales incluidos. No es una cuestión de sangre, ni de metralla, ni de cuerpos caídos o vidas destrozadas; es la diabólica fotografía del miedo: miedo a morir, miedo a no estar todavía muerto, miedo al miedo... Para que no haya confusiones, Spielberg decide colocarle al principio y al final de su película un pegote de actualidad, de hoy en día.

Francamente, no le beneficia el arrancar toda la peripecia bélica de sus personajes del momento en que ocurrió y presentarla como si dijera: aquello sucedió hace ya muchos años y lo recordamos ahora. Pero, francamente también, uno se olvida del pegote del principio y del pegote del desenlace para sumergirse de lleno en la batalla.

Sin ninguna duda, «Salvar al soldado Ryan» está hecha con el manual del perfecto cineasta de género, y alberga enterrados entre su celuloide muchos de los mejores momentos de las mejores películas del siglo, no sólo bélicas sino de estilos aledaños o contrarios como el «western" o el "negro».

El pequeño grupo humano que elige el director para desollar la bestia de la guerra funciona como el mecanismo de un reloj suizo y nos dice, en cada momento, la hora exacta de sus contradictorios sentimientos: están allí para matar, para morir, para quedarse, para irse, para salvar, para ser salvados, para traicionar, para que los traicionen, para tener valor, para tener miedo... Están allí sin ningún sentido y con todo el sentido del mundo.

Técnicamente, la película es prodigiosa, pero decir esto es una vulgaridad tratándose de Spielberg. La estrategia militar y fílmica que despliega el cineasta a lo largo de casi tres horas (que se pasan rápidas e hipnóticas, como una bala trazadora) es insuperable, y todas las secuencias de combate resultan de una verosimilitud preocupante, sobre todo para los actores y técnicos que habrán tenido que comprobar en sus propias carnes el olor a chamusquina.

Pero es que, además, «Salvar al soldado Ryan» es una película rellena de un fondo que merece la pena investigar, sin quedarse tontamente atrapado en la pobre impresión de si es o no es patriotera o sensiblera... Habla como pocas veces lo había hecho el cine de la soledad del hombre en una trinchera o del hilo invisible entre dos soledades en dos trincheras enfrentadas. Y saca a flote ciertos sentimientos, los mejores y los peores, los más limpios y los más sucios, que nadie puede sospechar que lleva dentro, mucho más jurásicos que los de «Parque Jurásico».

Es una película brutal tanto vista por fuera como internándose en ella. Todos los actores que aparecen, hasta los que lo hacen momentáneamente, se han ganado su sueldo con creces. El que más, Tom Hanks, que para eso ganará el triple. Tal vez sea porque la cara de Tom Hanks es la cara vulgar, corriente y doliente de cualquier ser humano.