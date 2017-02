Milla Jovovich: «Con Resident Evil he aprendido lo que significa la palabra disciplina»

La primera entrega de Resident Evil se estrenó en las salas de cine en marzo de 2002, revelándose como uno de los grandes éxitos de entonces. Quince años después llega a los cines la sexta y última entrega de la franquicia Resident Evil: Final Chapter. Orgullosa de su trabajo, Milla Jovovich vuelve a interpretar el papel de Alice. «Estas películas siempre han sido increíblemente orgánicas, la primera se hizo por un grupo de jóvenes pioneros con grandes sueños, enamorados de los videojuegos. Luego, el público respondió tan bien que fue necesario hacer una secuela y así sucesivamente hasta hoy. Nosotros no nos planteamos una trilogía, ni cuatro películas seguidas, cada capítulo de la saga surge de forma orgánica. Nunca tuvimos una visión de cómo debía ser la franquicia completa, cada película se entendió como un episodio individual. Creo que hoy estamos en un lugar diferente en nuestras vidas, este capítulo se puede entender como algo único, con un estilo distinto. El estudio siempre quiso otra entrega y nosotros nos tomamos el tiempo para estar preparados», admite Jovovich.

La actriz apuntó la importancia que este personaje ha tenido en su trayectoria profesional. «No estaría donde estoy sin Resident Evil, lo tengo claro. Nunca he pretendido exprimir el personaje porque en realidad me siento muy orgullosa de representarlo».

Resident Evil: The Final Chapter narra el regreso de Alice a Raccoon City, donde la temible Umbrella Corporation esconde una cura que podría salvar a la humanidad de la epidemia zombi. En el filme aparece el personaje avatar de Red Queen (reina roja), interpretada en realidad por Ever, la hija de ocho años que Milla tuvo con el director de la franquicia Paul W.S. Anderson. «Fue ella quien nos pidió participar en la película y debo reconocer que me dejó alucinada su talento. Me impresionó su profesionalidad, le pedí que estudiara actuación durante un año antes de dejarla participar en una película y dicho y hecho, ella vive está profesión con autentica pasión», admite Milla.

Jovovich lidera una vez más el reparto de Resident Evil en un filme en el que también aparecen los actores Iain Glen, Ali Larter y el cubano William Levy, dirigido por Paul W.S. Anderson, responsable máximo de una saga en la que ha producido las seis cintas y ha sido el realizador de cuatro de ellas.

En los 10 años transcurridos, Alice descubre que aún existen muestras del antivirus, y que estas se encuentran en las instalaciones que lo vieron nacer todo. The Hive, la instalación subterránea de la primera película de Resident Evil, es el destino final de Alice, pero lo que ella no se habría imaginado que más allá del antivirus, se encontraría con impactantes revelaciones de su pasado. «Con Resident Evil he aprendido lo que significa la palabra disciplina. Ahora entiendo que si practicas lo suficiente puedes convertirte en un experto en artes marciales y esa es una gran lección en la vida».