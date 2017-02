Méndez de Vigo, sobre los Goya: «No me pegaron ningún zurriagazo»

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que no se sintió concernido por las críticas de la gala de los Goya a los políticos y ha ratificado que, en cuanto se cumpla la senda de déficit, el Gobierno bajará el IVA del cine.

Méndez de Vigo, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que disfrutó en la gala de los Goya y no se sintió atacado por algunas de las intervenciones en ese evento

«No me pegaron ningún zurriagazo. Por lo menos no me enteré», ha comentado.

Al recordarle la crítica del presentador de la gala, Dani Rovira, por el escaso tiempo que dedican a la cultura los dirigentes políticos, Méndez de Vigo ha subrayado que se dirigió a todos los representantes de los partidos presentes en el acto.

«Yo no me sentí concernido porque yo dedico muchísimo tiempo a la cultura y disfruto mucho con la cultura española», ha añadido.

También se ha referido a la queja del vicepresidente de la Academia del Cine, Mariano Barroso, de que el Estado invierta en el cine español menos de lo que recauda por el IVA de las entradas.

El ministro ha asegurado que el Estado ayuda al cine y que la idea de que se quiera penalizar a este sector con el IVA no es cierta.

Al respecto, ha explicado que España atravesó una situación complicada, con una herencia económica «endemoniada» y había que cumplir los compromisos con Bruselas.

Por ello, ha dicho que tuvieron que subirse los impuestos, entre ellos el IVA de las entradas a espectáculos como el cine.

No obstante, ha señalado que la filosofía política del Gobierno y del PP no pasa por subir los impuestos, sino por bajarlos.

«Fue una necesidad en un momento determinado. Estamos echando marcha atrás en muchas cosas, precisamente porque la situación económica ha mejorado», ha subrayado.

En ese sentido, ha recordado que, tras el acuerdo de investidura con Ciudadanos, este año se bajará al 10 por ciento el IVA de los espectáculos en vivo.

Y ha reiterado que, como ha dicho en muchas ocasiones «en público y en privado», en cuanto se cumpla con la senda del déficit fijada por Bruselas, también se bajará el IVA del cine.

«Eso es lo que trasladamos una y otra vez a los espectadores y también al mundo del cine», ha añadido.

Méndez de Vigo ha señalado que la gala del sábado fue «simpática y divertida» y propia del buen clima político actual después de diez meses con un Gobierno en funciones y de que ahora haya voluntad de llegar a acuerdos.