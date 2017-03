Méndez de Vigo rechaza el boicot a «El guardián invisible» y acepta las «disculpas» de la actriz de ETB

Íñigo Méndez de Vigo ha salido en defensa de «El guardián invisible» y ha pedido que no se boicotee el filme. El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha aceptado las explicaciones de la productora, en las que demostraban que no tenían nada que ver con el programa de ETB en el que llamaban «catetos» a los españoles y les acusaban de «estar culturalmente atrasados».

La polémica comenzó después de que la actriz Miren Gaztañaga hiciera esas lesivas declaraciones en un programa de la cadena vasca. Desde ese momento, un grupo de usuarios de Twitter viralizaron una protesta en forma de boicot contra un película en la que la actriz apenas tenía un papel testimonial.

«En la vida hay que aceptar las disculpas, todos nos equivocamos, no somos maquinas. Detrás de una película hay mucho talento» Íñigo Méndez de Vigo

En este sentido, el ministro ha dejado claro que a él no le gustan los boicots «de ningún tipo» y ha subrayado que «esta actriz ha reconocido que no estuvo acertada». «Pues ya está. En la vida hay que aceptar las disculpas, todos nos equivocamos, no somos maquinas.. Tengo muchas ganas de que la gente disfrute con ellas y yo creo que eso es lo que importa», ha opinado el ministro en una entrevista en la Emisora Escuela M21, del Ayuntamiento de Madrid, recogida por Europa Press.

Por su parte, el presidente de la Federación de Productores Audiovisuales (FAPAE), Ramón Colom, lamentó en declaraciones a Efe el boicot: «Castigar a la película "El guardián invisible" porque una de sus actrices opina que los españoles son "catetos" es como si a Messi le 'empuran' en un juicio y la gente deja de ir a ver al Barça, es decir, un disparate absurdo"».

«En ningún país pasa esto. Clint Eastwood, por ejemplo, es muy conservador pero nadie valora sus películas en función de sus opiniones. Yo no coincido con nada de lo que ha dicho esa señora pero la película no tiene que ver con ella, ha costado mucho dinero hacerla y no se puede boicotear algo cada vez que no nos gusta lo que dice alguien», sostiene.

Fracaso del boicot, éxito en taquilla

«El guardián invisible» ha superado en su estreno en el fin de semana el millón de euros (1,2 millones). La película basada en la novela de Dolores Redondo se situó en la tercera posición recaudatoria en salas españolas, según los datos de ComScore.

En primer lugar -y también en su estreno- se ha situado la película de «Logan» protagonizada por Hugh Jackman, con 2,2 millones de euros, seguida por la comedia española «Es por tu bien», que se mantiene en lo alto de la tabla en su segunda semana con 1,4 millones de euros de taquilla.

Disculpas de la actriz

Miren Gaztañaga ha pedido «disculpas» a quienes se han sentido ofendidos por sus palabras en el programa de ETB sobre España y ha explicado que el planteamiento era abordar los estereotipos desde un enfoque humorístico, por lo que sus comentarios no representan lo que realmente piensa. En un comunicado remitido a EFE, Gaztañaga indica que sus palabras recogidas en el programa, en las que considera «atrasados» culturalmente a los españoles, entre otras descalificaciones, fueron «probablemente lanzadas a la ligera» y se referían a «algunos de los estereotipos que existen en la sociedad en torno a una serie de temas».

«Estereotipos a los que no soy ajena, sobre todo en un contexto de humor, pero que en ningún caso son representativos de lo que pienso. Quien me conoce sabe perfectamente que mi manera de pensar es amplia, inclusiva y muy respetuosa con los demás», ha indicado, la actriz, quien atribuye la polémica a un «malentendido».