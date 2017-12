Las mejores películas de 2017 para los críticos de ABC

31/12/2017 a las 01:32 Actualizado 31/12/2017 a las 01:32

La variedad de géneros y de historias podría ser el resumen para describir la lista de las mejores películas de 2017 para ABC, pero, ¿cuál es el hilo que une a las favoritas de los críticos? La respuesta es el tiempo: el que no compartieron los protagonistas de «La La Land», el que se agota a diferente ritmo por tierra, mar o aire en «Dunkerque», el que se relativiza con la edad en «Moonlight», el que recuerda dónde comenzó todo de la mano de los Lumière y el que cicatriza el alma de la protagonista de «En la playa sola de noche». Y el tiempo es el mejor hilo para atar una lista, cualquiera, sobre lo mejor de un año que se evapora.

Top diez elegido por los críticos de ABC Ganadora: «La La Land». 12 puntos. 2: «Dunkerque». 11 puntos 3: «Moonlight». 6 puntos 4: «¡Lumière!, comienza la aventura». 5 puntos 5: «En la playa sola de noche». 5 puntos 6: «The Disaster Artist». 5 puntos 7: «Verano 1993». 4 puntos 8: «Lady Macbeth». 4 puntos 9. «The Square». 3 puntos 10. «La tortuga roja». 2 puntos

Más allá de las formas muy diferentes en que los cinco directores -todos hombres, por cierto- jugaron con el tiempo en sus filmes, este 2017 dejó la actualización de dos géneros. Primero, Damien Chazelle en «La La Land» con el primer musical original en tres décadas y ese «número» final que deja sin respiración, y Christopher Nolan, que buscó una nueva forma de contar la II Guerra Mundial sin enseñar ni una sola vez al enemigo.

En tercer lugar se coloca «Moonlight». A la ganadora del Oscar de 2017 le ha pesado que su historia, sobre las dificultades de crecer en un gueto, sea menos universal que el cuento de amor de «La La Land». E imposible no mencionar los Oscar del año pasado sin recordar el esperpento que fue la ceremonia de entrega de la estatuilla, cuando a Damien Chazelle y a su equipo les quitaron el título de mejor película de las manos por un error de la Academia con los sobres.

Lejos de Hollywood

El peso del cine de Estados Unidos vuelve a hacerse evidente en el podio de este año. Hay que bajar al cuarto puesto para ver una película que no sea americana. Es «¡Lumière! Comienza la aventura», un homenaje a los hermanos que inventaron el cine, de la mano de Thierry Frémaux, director además del Festival de Cannes.

El cine oriental encuentra su hueco en la lista gracias a «En la playa sola de noche», del surcoreano Hong Sang-soo. Defiende su elección, con una frase lapidaria, el crítico Antonio Weinrichter: «Nos debemos a un cine más artístico y festivalero, no solo por gusto propio: si el crítico no deja constancia, ¿quién lo hará cuando tantos andan cegados con “Star Wars”?»

Con la vitola de haber ganado el festival de San Sebastián se cuela en la lista «The Disaster Artist», la única comedia de la lista. Una parodia respetuosa en forma de homenaje a la considerada como «peor película de la historia». Un juego, el de colocar entre lo mejor algo que honra a lo peor, demasiado llamativo como para dejarlo escapar.

El final de la lista revela su carácter ecléctico. Por ahí aparece la irónica denuncia de la alta burguesía europea que es «The Square» o la revisión libérrima de «Lady Macbeth». Imposible no destacar la presencia de una película de animación tan especial como «La tortuga roja», que se ha convertido en una obra de culto para los amantes del Studio Ghibli.

«Verano 1993», de Carla Simón; «Selfie», de Víctor García León; y «Perfectos desconocidos», de Álex de la Iglesia, son las tres únicas representantes españolas entre los 15 títulos que se han repartido los votos. Otras han recibido mención, pero no pasaron el corte por la «injusticia» de reducir a cinco las opciones de cada crítico. Cintas españolas como «La librería», «El autor» o «La llamada». También, «Déjame salir», «Wonder Woman», «La suerte de los Logan» o «El viajante» han sido bien valoradas, pero sin «premio».

Pantallas del futuro

Dos de los críticos, Federico Marín y Antonio Weinrichter, no han querido dejar la ocasión para defender que buena parte de lo mejor del año se ha visto en otras pantallas que no son las del cine. Una mención necesaria en un 2017 que pasará a la historia de los festivales por ser el año de la polémica en Cannes con la posibilidad de que títulos de Netflix, que no se verían en pantalla grande, pudieran llevarse la Palma de Oro.

Así, con el 2017 apurando sus últimos recuerdos, y con el tiempo atrapado en las películas de este año, solo falta por imaginar qué traerá el cine en 2018.