Los mejores momentos de los Globos de Oro 2017

Tras un musical homenaje a «La La Land» en el que no han faltado guiños a series como «Mr. Robot», «Stranger Things» y «Juego de Tronos», Jimmy Fallon no se ha querido olvidar de la política en su discurso de apertura de los Globos de Oro 2017: «Hola, soy Jimmy Fallon y soy vuestro anfitrión esta noche a no ser que Putin diga lo contrario», afirmó en referencia al recuento de votos de las elecciones de noviembre.