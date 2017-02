Matthew McConaughey pide a Hollywood que «comience a aceptar a Trump»

Fue durante la ceremonia de los Globos de Oro cuando Meryl Streep, ganadora del premio Cecil B. De Mille a su trayectoria como actriz, no dudó en centrar su discurso de la victoria en la figura de Donald Trump.

«Hollywood está lleno de extranjeros y si los echas a todos no tendrás nada que ver salvo fútbol. El único trabajo de un actor es representar las vidas de personas diferentes y haceros sentir lo que se siente. Ha habido muchas interpretaciones potentes este año. Trabajos que nos han dejado sin aliento. Pero este año ha habido una que me ha impresionado. Y no porque fuera buena, no había nada de bueno en ella, pero fue efectiva y funcionó. Hizo que todo su público se riera. Fue ese momento, en el que la persona que luchaba por sentarse en el asiento más respetado del país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de defenderse. Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza. No era una película, era la vida real. Y ese instinto de humillar, cuando lo hace alguien con una plataforma pública, se filtra a todos los ámbitos y le da permiso a otras personas a hacer lo mismo. La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia. Cuando los poderosos utilizan su poder para acosar a otros, todos perdemos».

Tras el discurso, que puedes leer completo aquí, Hollywood no dudó en respaldar a la actriz. Rostros como Ellen DeGeneres o Sharon Stone defendieron a ultranza a la intérprete en sus redes sociales. «Nunca estuvo más elegante que esta noche. Logró que su voz fuera más fuerte que nunca», dijo de ella la protagonista de «Instinto Básico».

La sombra de Donald Trump planeó también sobre la ceremonia de los Premios del Sindicato de Actores. Allí, David Harbour («Stranger Things»), se rodeó de sus compañeros en la exitosa ficción de Netflix para asegurar, en clara alusión al presidente, que «rechazaremos a los abusones, acogeremos a los bichos raros y los marginados, a los que no tienen casa. Superaremos las mentiras, cazaremos monstruos. Y cuando estemos confundidos entre la hipocresía y la violencia eventual de ciertos individuos e instituciones, nosotros, como el jefe Jim Hopper (su personaje en "Stranger Things"), golpearemos a quienes intenten destruir a los débiles, los privados de derechos y los marginados».

Sorprenden, por ello, en Hollywood, las últimas declaraciones de Matthew McConaughey en la BBC sobre Donald Trump y en las que el ganador de un Oscar no ha dudado en afirmar que la Industria «debe aceptar» al nuevo presidente de EE.UU. «Donald Trump es nuestro presidente. No hay opción. Ha llegado el momento de que lo aceptamos y nos demos un apretón de manos para poder construir algo durante los próximos cuatro años».

El actor, que está en plena promoción de «Gold», su última película, se dirigió también a los más críticos con el presidente: «A partir de ahora tendremos que ver qué hace en comparación con lo que ha dicho. No importa si, a lo largo de estos meses, has estado en desacuerdo con él. Ha llegado el momento de pensar si podemos ser constructivos». A continuación puedes escuchar sus declaraciones: