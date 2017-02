«El día más feliz en la vida de Olli Mäki», una película de boxeo diferente

Al boxeador finlandés Olli Mäki se le conocía como «el panadero de Kokkola», un apodo de lo más peculiar en su mundo entre todos esos sobrenombres agresivos, algo que le definía mejor de lo que muchos pensaron. Este luchador se convirtió en toda una leyenda en su país de origen al ganar el Campeonato Europeo en peso pluma en el año 1959; leyenda que pudo aumentar más aún en 1962 al luchar por el título mundial contra el estadounidense Davey Moore. Sin embargo, Mäki, quién había labrado su carrera a base de combates «amateur» (y 10 encuentros profesionales) no pudo con Moore.

La vida de Olli Mäki y, sobre todo, su forma de entender la trayectoria de un boxeador profesional inspiraron a Juho Kuosmanen para lanzarse a por su ópera prima. «Me di cuenta de que era algo más que un boxeador, que era un personaje peculiar en el mundo del boxeo», cuenta a ABC Kuosmanen mientras se coloca sus gafas. «Pudo tener muchas más opciones de las que tuvo. Se negó a cambiar de club. Él quería seguir en el que había estado toda su vida y eso que no era uno muy grande. Además, él nunca terminó de encajar en el mundo del boxeo, un mundo muy masculino, pero siguió en él y se convirtió en una leyenda», añade.

Rodada en blanco y negro «para emular el principio de los años 70», se aleja de cualquier historia de amaños o tramas mafiosas. En «El día más feliz en la vida de Olli Mäki» lo importante es la reflexión sobre triunfo profesional ante la propia felicidad. «Quería mostrar que esa doble realidad. En ese momento en el que él tenía el desafío de su vida, lo normal es que la pelea fuese su prioridad número uno, pero no fue el caso. Él tiene algo más interesante en su cabeza y es algo que, además, él lo tiene que esconder porque no te puedes mostrar “vulnerable”», dice.

Este director ya contaba con algún galardón gracias a sus cortos antes de llevarse el Premio a la Mejor Película de «Un Certain Regard», del Festival de Cannes 2016, por este su primer largometraje. «La idea la tuve en 2011, que fue cuando me llamó la atención Mäki y empecé a hacer unas búsquedas hasta que vi el documental que le rodaron mientras se preparaba el combate», cuenta. «Al ver como se mostró, me di cuenta de que no era él de verdad, no se mostró como se sentía. Era una pose y tenía que contarlo todo», añade. Desde ese mismo año, Jarkko Lahti (Olli Mäki) tenía claro que quería estar en el proyecto. «Fue a uno de los primeros a los que le comenté la idea y empezó a boxear al momento, solo por si acaso la película se hacía y el conseguía el papel principal», recuerda.

Para ajustarse a lo más posible a la realidad la realidad, Kuosmanen trabajó codo con codo con Mäki. «Hemos quedado muchas veces. Me ha contado una y otra vez estas antiguas historias, pero, por desgracia, tiene alzheimer así que no puedes tener una charla real con él. Olli solo repite sus historias una y otra vez porque no recuerda realmente lo que pasó», comenta. Pero hubo un momento en especial que conmovió al director: «Él recuerda ese instante en el que todo el mundo estaba coreando su nombre mientras él subía al ring. Sin embargo, tenía muy claro que iba a perder y que todos esos espectadores iban a estar descontentos con él muy pronto».

Pero no todo en la película gira en torno a Mäki, también ha dejado hueco para criticar la forma en la que quisieron incluir el boxeo en Europa y, en concreto, en Finlandia. «Él había competido en Estados Unidos y le fascinaba la forma en que trataban el boxeo, todo lo que había alrededor. Sin embargo, ni Europa ni Finlandia estaban preparadas para eso, el carácter y la cultura son totalmente distintos». Y ni aún hoy, cincuenta años después, ha conseguido llegar esa forma de entender el deporte de lucha a nuestro continente.