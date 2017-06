A Mark Hamill no le gusta el Luke Skywalker de Â«Star Wars: Los Ãºltimos JediÂ»

La espera para el estreno de «Star Wars: Los últimos Jedi» se está haciendo bastante larga y, como consecuencia, los rumores empiezan a florecer. Tras la Star Wars Celebration de Orlando –celebrada durante el pasado abril–, las redes sociales albergan una infinidad de teorías. La que más fuerza trata el cambio de actitud que supuestamente tomará el personaje de Luke Skywalker.

Aún no sabemos cuanta verdad esconden esos rumores, pero hasta el propio Mark Hamill lo ha comentado: «Llegó un momento en el que tuve que decirle a Rian (Johnson): 'No estoy nada de acuerdo con ninguna de las decisiones que has tomado sobre el personaje', confesaba a «Vanity Fair». Pero la discusión con el director no terminó ahí: «Supongo que debe ser como escribir un fanfic de tu héroe favorito, y que llegue ese héroe y te diga, 'esto es muy malo' a la cara».

Mark Hamill, en una de sus primeras apariciones como Luke Skywalker - ABC

Rapidamente, el actor aclaró que no pensaba ponerse por encima de de nadie y que, ante todo, está la profesionalidad: «Ahora mi trabajo es coger lo que has creado y esforzarme al máximo para conseguir realizar tu versión del personaje».

Todavía quedan seis meses para el estreno de «Star Wars: Los últimos Jedi» y descubrir que es lo que ocurre con Luke Skywalker. ¿Se habrá pasado al Lado Oscuro? El 15 de diciembre lo averiguaremos.