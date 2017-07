El nuevo Peter Parker encarnado por el talentoso Tom Holland tiene dos grandes novedades respecto a sus predecesores. Una es su estrecha relación con Tony Stark, que ya vimos en «Capitán América: Civil War»; y la otra es su «nueva» Tía May, que protagoniza una siempre atractiva Marisa Tomei.

Una cosa es que Peter Parker vea a Tony Stark como una figura paterna, pero lo cierto es que ya tiene un familiar que ejerce de tutora y se preocupa mucho por él: su tía May. Mientras Tony Stark ayuda a Peter Parker a mejorar con un nuevo traje y tecnología y lo observa mientras aprende a usar sus nuevos superpoderes, May es su modelo a seguir.

«El personaje de la tía May es muy importante para Peter Parker”, explica el coproductor Eric Hauserman Carroll en las notas de producción de Disney. «En esta nueva versión, estuvimos todos de acuerdo en que el personaje debía ser más como una hermana mayor o alguien con quien tuviera una diferencia de edad mucho menor».

«Creo que hacer al personaje más joven y moderno es una forma excelente de hacer que parezca más vital», asegura el director

«¿Cómo presentamos a la tía May como una madre soltera joven, que todavía está intentando encontrar su propio camino en la vida?», plantea el también productor Kevin Feige. «Evidentemente, hizo algo asombroso al acoger a Peter y criarlo. Ha vivido tragedias a las que hacemos alusión, pero en última instancia es una mujer que, al igual que Peter, intenta encontrar su camino. Eso le da al personaje un arco argumental mucho más contemporáneo».

Con esa idea presente, el equipo responsable del proyecto eligió a la ganadora del Oscar Marisa Tomei. «Tomamos el espíritu de quién es la tía May –en muchos aspectos, es la conciencia de Peter– y también la vemos afrontar problemas, al igual que Peter. Creo que hacer al personaje más joven y moderno es una forma excelente de hacer que parezca más vital», opina John Watts, el director.

«En línea con la historia de "Spider-Man", la tía May asume las labores maternas y se encarga de orientar a Peter», explica Tomei. «En esta interacción, vivimos en Queens, no están más que May y Peter, y ella intenta animarlo a que salga de su cascarón. [Peter] Es súper-estudioso y muy inteligente, lo que es genial, pero May también lo anima a divertirse un poco y vivir más la vida».

Se trata de una tía May que está mucho más en sintonía con su propia juventud mientras intenta criar a un adolescente. «Su relación es muy estrecha y tierna –ella es realmente la persona que le ha proporcionado sus valores– pero ella tiene claro que él le está ocultando cosas», prosigue Tomei.«“Le preocupa qué le puede estar pasando por dentro [a Peter], porque sabe que el instituto puede ser una época muy difícil e incómoda. Naturalmente, no tiene ni idea de que lo que le oculta es que es un superhéroe».

Tomei señala que May mantiene cierta prudencia en su relación con Tony Stark. «Cree que Peter es un becario de Stark Industries y le encanta que se encuentre en esa situación, que tenga la posibilidad de aprender y tener a Tony Stark como mentor. Lleva cierto tiempo observando a Tony Stark y ha visto cómo ha cambiado, de ser un hipercapitalista a una persona que hace más bien en su intento por redimirse. Pero [May] vigila muy de cerca cómo [Tony] influye en Peter, para que no lo convierta en una mula de carga. Aún es un chico que se está convirtiendo en hombre y necesita espacio para explorar su vida interior y ser un niño».