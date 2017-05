La magia estética de Sofía Coppola ilumina Cannes

«Me gusta hacer películas pequeñas que me permiten contar la historia como yo quiero. Un filme de estudio exige pasar mucho tiempo en la cocina con otros cocineros, en reuniones, sin la misma libertad. No digo que nunca lo haga, pero no estoy interesada». Así, manteniendo su independencia, se ha presentado la cineasta Sofia Coppola en el Festival de Cannes con «La seducción».

Transportándonos al sur de Estados Unidos durante los últimos meses de la Guerra Civil, la cinta reimagina la novela de Thomas P. Cullinan desde un punto de vista femenino. «Yo no quería rehacer la película de Siegel que protagonizó Clint Eastwood. Fue mi socia, Anne Roos, quien me dijo que viera ese filme, quien me insistió en contar la historia. Me interesó mostrar un internado de niñas, donde hay adolescentes y mujeres adultas. Es un grupo en diferentes etapas de su vida», ha declarado Coppola.

Objetivizando el personaje masculino, Colin Farrell es el blanco de estas mujeres depredadoras en busca de consuelo. «Colin se portó muy bien. Un hombre que supo adaptarse entre tanta mujer. Es masculino y oscuro, exótico para estas mujeres que no han visto un hombre como él. Es carismático e inteligente, y supo conectar con cada una de las actrices sin llegar al melodrama. Delicado, sucio y peludo, además de tener control de sí mismo», ha dicho Coppola sobre el actor protagonista, provocando su risa. «Debo confesar que en mis 20 años de experiencia nunca había disfrutado tanto en un rodaje. Si Sofia me hubiera dado la guía de teléfonos la habría interpretado», ha confesado Farrell, que tiene dos películas en competición donde comparte protagonismo con Nicole Kidman.

Las mujeres de Sofia Coppola

A la hija de Francis Ford Coppola le gusta utilizar actrices a quienes conoce, y en esta ocasión no es diferente. En el elenco de «La seducción» nos encontramos con dos habituales en su cinematografía: Kristen Dunst y Elle Fanning. «Me encanta trabajar con Kristen, desde el primer momento la vi en el papel de la profesora. Elle es maravillosa, la conozco desde que tenia once años y siempre me hace reír. Con Nicole tenia muchas ganas de trabajar, sabía que podría hacer una gran interpretación de su personaje porque tiene un humor muy retorcido».

En un Festival de Cannes dominado por esa absoluta realidad de los hombres tras la cámara, la iluminación de Coppola, su estética, su cuidada música, su perspectiva femenina es, en definitiva, lo que necesitaba la competición, guste o no la película. «Solo un cuatro por ciento de las películas de los estudios están realizadas por mujeres. Esa es la estadística. Creo que es importante repetir que necesitamos la opinión de mujeres artistas. Afortunadamente tenemos aquí a Jane Campion y Sofia. Nosotras, la actrices, como mujeres, debemos apoyar a las realizadoras. Esa es la gran verdad. Muchos dicen que las cosas han cambiado, pero no. Escucha mis estadísticas», ha asegurado Nicole Kidman defendiendo la causa de las directoras.

Farrell defendió también su experiencia como el único hombre del filme: «Crecí en una casa con tres mujeres brillantes y fuertes; mi madre y mis dos hermanas. Sofia brinda un temperamento muy particular a sus rodajes, un confort, una sencillez, una confianza que nunca antes había recibido».

Finalmente, y de nuevo, Coppola puso su granito de arena a favor de la causa cinematográfica frente a la plataforma Netflix. «He dirigido mi película en formato de 30 mm; todo el trabajo que hago es para la gran pantalla. Espero que el público la vea en los cines porque necesita ese marco, no verse en un teléfono. La experiencia de la sala es única y necesaria, especialmente en nuestras vidas modernas».

Como en títulos anteriores, «Somewhere», «Lost in Translation» y María Antonieta, Coppola recurre a los espejos de la cultura contemporánea para presentar una historia que enfrenta a la juventud con otras etapas de la vida. «Cuando la vida se encorseta es posible encontrarse con un ambiente poco saludable. Mi intención es mostrar a un grupo de mujeres en una casa de la que ninguna puede escapar», ha terminado diciendo la tercera mujer nominada en la categoría de mejor director en los Oscar en toda su historia.