Lluís Quílez, nominado a los Goya: «Deberían emitirse más cortometrajes en televisión»

«Graffiti», el corto de Lluís Quílez (Barcelona, 1978) nominado en los Premios Goya a mejor cortometraje de ficción es una historia de amor en tiempos de catástrofe. El acto de fé de un hombre, el protagonista, que necesita encontrar a alguien en un mundo postapocalíptico. Los mensajes que le llegan, como llegan hoy todos los mensajes, aparecen sobre un muro: sólo cambia la pantalla de un móvil o un ordenador por una pared de ladrillo.

-¿Cómo saca adelante su corto? ¿Cómo convence a los productores para irse a rodar a Chernóbil ese escenario postapocalíptico?

-Soy el productor principal. Yo escribí el corto en el año 2010 y como veo que ya tengo un bagaje como cortometrajista y tenía trato con productoras me lío la manta a la cabeza y monto Euphoria Productions y después busco cómo financiarlo. En el camino se une Cristian Guijarro de Ainur Films, un productor valenciano que aportó un 25%; y el 75% restante es inversión sobre todo extranjera que consigo para el corto: americanos con los que hice el largo, y Peter Reynolds, un artista y dibujante americano que decide invertir. Y con ese dinero me voy a Chernóbil

-¿Es la primera película que se rueda en Chérnobil?

-Hay un poco de controversia con eso. Tenemos entendido que sí. Hay largometrajes que habían rodado antes algún plano pero el rodaje lo terminaron fuera. Nosotros hemos hecho allí toda la historia, excepto algún plano interior, pero con todo un equipo de cine profesional sí que es el primero.

-Cuente a los lectores cómo se “mueve” un corto, cómo hacer el recorrido por festivales, etc…

Nosotros decidimos estrenar en Sitges porque yo ya lo había hecho antes con otros cortos y porque al ser una productora catalana y tener parte del equipo gente de Cataluña es algo más cómodo. Allí tuvimos la suerte de ganar el Méliès de plata como mejor corto europeo. Eso nos ayudó mucho. En el caso de “Graffiti” es algo excepcional porque aparte de escribirlo, dirigirlo y producirlo también lo he distribuido yo. No he tenido una distribuidora al uso, sino que como ya lo había hecho antes conocía el mercado de festivales y lo hice yo. Básicamente lo envías a todos lados.

-Y en esas, ¿cómo logra estar prenominado al Oscar?

Como los canales de exhibición de un corto son tan oscuros, los festivales es lo que los da sentido, la única forma de llegar al público y que la gente lo vea. Entonces yo lo distribuí y el estreno americano fue en Santa barbara. Justo en ese festival que lo estrenamos ganamos y es de esos festivales que prenomina al Oscar.

-¿Canales oscuros?

-El corto es un formato marginal, que una persona normal dice ‘quiero ir a ver un corto’ no sabe dónde acudir. Un corto es, o internet (y complicado, si no buscas algo concreto) o en festivales. En los festivales es su terreno natural. Los cortometrajistas nos volcamos en eso: porque te da prestigio, te permite llegar al público y recuperar parte de la inversión con los premios.

-¿El corto español está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras?

-Si, en últimos diez años se han hecho cortos en España con mucha calidad y proyección internacional. Tiene que ver porque había una buena base de festivales que apoyaban. Hemos tenido, en estos diez años, cortos que han ganado en Sundance, cortos que han ido a los Oscar. Este año el de Juanjo ganó en Cannes… Hay un buen nivel porque había una estructura de festivales y subvenciones que ayudaban a que esto subiera.

-¿Y eso ha cambiado? ¿Cómo afectó la congelación de aydas?

-Afectó por la incertidumbre. No sabíamos si se iban a llegar a cancelar. En este sentido fue jodido. Por suerte se desbloqueó.

-¿En su caso particular le afectó?

-En mi caso tenía dos ayudas pendientes, la de Graffiti y la de un corto nuevo que estoy trabajando para hacer este año. Sí que es cierto que, para las empresas que hacen corto, que son empresas pequeñas, y que han financiado pensando en unas ayudas y unas leyes que existen, que te las retiren de repente es bastante trágico.

-¿Es posible financiarse sin ayudas?

-Desde una industria pequeña como la española, comparado con la americana, sin ayudas públicas es muy difícil poder financiarse. Graffiti es una excepción y no puede ser ejemplo de nada. Primero por rodar en Chernóbil y por cómo es el corto, por cómo se financió el corto: casi el 80% es dinero privado. No tuvo ayudas públicas a priori, sólo una valenciana, ni ayuda catalana ni ayuda española. Por eso me lié la manta a la cabeza y me costó un tiempo financiarlo, pero conseguí las alianzas fueras para poderlo hacer.

-¿Podrían salir adelante rodajes sin ellas?

Las ayudas son clave, y lo digo como profesor de cine, para los nuevos cineastas. Para los chicos que no han hecho nada es muy difícil atraer a un inversor. Yo ahora ya tengo un bagaje que me permite atraer a un inversor privado y que piensa: a lo mejor si pongo pasta en lo que haga este tío… Pero alguien que salga de la escuela necesita ayuda pública, ningún inversor privado pone pasta en un corto de un chico de 20 años que no conoce nadie. Yo, gracias al apoyo del ICAA en mis primeros cortos, que tuvieron ayuda, he podido avanzar en mi carrera. Si no no habría llegado a donde he llegado, sin duda.

-¿Y en el caso de las televisiones?

En nuestro caso Movistar + ha comprado nuestro corto a posteriori y se programará durante 2017. Y nosotros agradecemos muchísimo ese apoyo. Sería clave que las televisiones pensaran en algún formato para dar salida a los cortos. Los gustos del consumidor han cambiado. Uno de los factores del éxito de la serie, aparte de la calidad y las buenas historias, es la duración. A veces el espectador no tiene dos horas para ver una película pero sí tiempo para ver un capítulo. Igual ahí deberíamos hacer una brecha y meter más cortos en la parrilla. Hay cortos buenísimos que podrían llegar a la gente y gustar al gran público y no quedarse en el terreno especializado de los festivales. Mi corto llega a todo el mundo. Y gustará. En los festivales lo he comprobado. En la tele podría funcionar perfectamente.

-Su corto es un thriller con una historia que llega a todo el mundo. ¿Siempre lo concibió como un corto, no pensó en trasladarlo al largo?

Siempre lo pensé como corto. En realidad es una historia de amor, no de catástrofe: es una historia de amor en un ambiente de catástrofe. Es una historia de amor contada con mucho misterio, jugando con el espectador, creando expectativas… Y puede parecer un thriller porque yo tengo tendencia a contarlo todo desde el misterio, porque los directores que más me han influenciado creo que son directores que narran también de una forma misteriosa, que son desde Hitchcock, a Polanski, Lynch… Y porque la vida está llena de misterio, y me gusta el cine que se acerca a la vida de esa manera.

-¿Cuál ha sido la influencia de su coguionista, Javier Gullón?

Ha sido enorme. Es un crack. Yo tenía la idea de Graffiti, es una idea original mía, pero le propongo coescribirlo y aportó muchísimo. Nos entendimos. Y escribimos el guión en una semana. No se reescribió. Fuimos a rodar esa versión, que es algo bastante excepcional. Yo tenía muy clara la historia y él enseguida pilló el rollo de lo que quería… Y salió. Así como estuvo dos años y pico para financiar, escribir fue solo una semana.

-Trabajó contigo también en tu película, ¿cómo fue la aventura?

Mi película es una peli de encargo. Yo me encargo solo de dirigir, es decir, no es mi guión. Yo no tengo influencia en el guión ni tampoco mucho en el montaje. Es una película diseñada como peli americana con una distribución en muchos países del mundo, como tiene una componente fuerte sudamericana (es una historia de americanos en Colombia) pues tuvo su estreno en países de Sudamérica, que funcionó allí, también en Estados Unidos, y algunos países europeos… Pero en España, por varios motivos que se me escapan, tal vez porque era una película que no pudiera atraer al público español, pensaron los distribuidores, tal vez por el momento en el que estábamos de crisis, por lo que sea, se ahorraron ese estreno y no se estrenó en mi país. Fue agridulce, pero bueno, viví el estreno americano…

-Pero en España se estrenan muchas películas sin que en apariencia puedan atraer al público español...

Sí, pero suelen tener un cásting A: a Brad Pitt o a Ben Affleck… Y la mía tenía un cásting que estaba bien pero es un cásting B, que se dice. Julia Stiles es conocida pero no es Brad Pitt. Si tienes a Brad Pitt te aseguras que estrenas en todo el mundo. Si tienes a Julia Stiles, te aseguras que estrenas en muchos sitios pero no en todos.

-Volviendo a «Graffiti», ¿tiene la influencia de «Soy Leyenda», de Richard Matheson?

-Me gusta mucho la novela. Las adaptaciones al cine no me gustan: ni la de Charlton Heston ni la de Will Smith, lo digo desde el respeto total. De cara a crear “Graffiti” me influenció Stalker, de Andréi Tarkovsky y hasta Náufrago, de Robert Zemeckis. 90 minutos de un tío solo en una isla hablando con una pelota es un reto. Y “Graffiti” es un poco eso, en otra escala: 30 minutos de un tío solo, con conflictos más internos. De lo de Matheson me gusta la idea apocalíptica, del fin del mundo, pero su novela es más un survival, y en mi caso no hay trama de acción, solo de conflicto personal, amoroso…

-¿Ese último hombre vivo es «Anna«?

-Eso no lo puedo decir. (risas)

-¿Qué querías contar con un personaje como Anna, cuya presencia es «en ausencia»?

-Quería hacer una historia de amor contada desde el punto de vista de uno solo. Normalmente en las historias de amor hay dos personajes, entonces yo pensé que sería original la de un solo personaje. Aparte, la idea un poco era hablar de estas relaciones que se inician con mensajes cortos, chats, redes sociales… Pero no quería hacer algo literal, quería algo original retratando la soledad del hombre moderno. Pese a estas formas de comunicarnos, siempre recurrimos a mensajes cortos e instantáneos. Y Graffiti quería hablar de eso. Y lo quería contar desde un punto de visto original, desde un solo personaje. Todo gira alrededor del misterio de quién será la otra persona.

-¿Cómo se va desarrollando la acción?

-Cuando lo estoy haciendo me doy cuenta de que Graffiti habla realmente de la fé, de la fé en el amor. Y la fé es algo que tú no ves. Si tu lo ves y lo puedes comprobar con tus ojos, ya no es fé. Y todo lo que hace Edgar en la peli tiene que ver con un acto de fé. Si enseñara más iría a la contra de la idea principal. Por eso dejo un final abierto, que al final me gusta el cine que abre preguntas. Más que dar respuestas fáciles prefiero abrir preguntas. Que dos personas cuando acaben de ver mi corto se sienten a discutir si Anna es real o no, si vale la pena quedarse por ella. Como espectador me gusta ese tipo de cine y como cineasta intento también hacerlo así

-Me parece muy interesante la idea del «muro» donde hablan los protagonistas. ¿Es una defensa del «slow», en este caso aplicado a las relaciones?

-(Risas) Hoy en día, con la mayor parte de la gente que hablas es escribiéndoles mensajes… Ahí pensaba en hacer algo que fuera muy universal y contemporáneo pero llevarlo a un terreno que no fuera literal. Por eso, una de las claves del corto para que haya funcionado es esta: la gente se puede identificar muchísimo, pese a que no somos supervivientes de una catástrofe, todos estamos escribiendo una frase y esperando una frase. Y eso es lo que hace Edgar, solo que no es una pantalla, es un muro donde yo quería que se concentraran esos mensajes. En esa pared en lugar de una pantalla.

[Esta entrevista se realizó el pasado 19 de enero]