Â«Se lo llevaron: recuerdos de una niÃ±a de CamboyaÂ», lo nuevo de Angelina Jolie y Netflix

Netflix ya ha publicado el tráiler oficial de «Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya» («First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers»). La película, dirigida por Angelina Jolie, se estrenará el próximo 15 de septiembre en Netflix a nivel mundial.

Se trata de una adaptación de las memorias de la escritora y defensora Liung Ung durante el mortal régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1978. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años, cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 años. El largometraje muestra el indomable espíritu y devoción de Loung y su familia mientras luchan por mantenerse unidos.

«Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya» cuenta además como productor al camboyano Rithy Panh (director del documental «La imagen perdida», nominado a los Oscar). El guion ha sido elaborado por el binomio Angelina Jolie-Loung Ung. El director de fotografía de esta nueva película original de Netflix es el ganador del Oscar Anthony Dod Mantle («Slumdog Millionaire»). Este nuevo proyecto es la quinta incursión de la actriz como directora de cine tras «A Place in Time» (2007), «En tierra de sangre y miel» (2011),«Invencible» (2014) y «Frente al mar», esta última protagonizada por ella misma junto a Brad Pitt.