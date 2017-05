«Le llamaban Jeeg el Robot»: Superhéroes más allá de Marvel o DC

Enzo Ceccoti (Claudio Santamaria) es un ladronzuelo de poca monta de los suburbios de Roma que sobrevive haciendo pequeños robos. Vive prácticamente encerrado en su piso, en calzoncillos, viendo películas porno, fumando y comiendo natillas hasta que un día, huyendo de la Policía, obtiene superpoderes al caer al río Tíber. Pero, ¿puede un superhéroe ser antisocial y mediocre? «Enzo es más antihéroe que héroe. Se supone que cuando alguien obtiene superpoderes, también adquiere una gran responsabilidad; sin embargo, Enzo los manda a la mierda. Se comporta como un egoísta. Odia a la gente», asegura el director de la película Gabriele Mainetti.

«Le llamaban Jeeg Robot» es una de superhéroes a la italiana con un guion original que ha necesitado más de cinco años para llegar a las salas. Encontró muchas puertas cerradas: desde la falta de financiación hasta los «no creo que funcione». «Las productoras me decían que solo había dos tipos de película que triunfaban en Italia: los dramas sociales y las comedias, y que las historias de superhéroes ya las contaban los americanos de una forma muy bonita», reflexiona. Sin embargo, las distribuidoras no tuvieron en cuenta el as en la manga de Mainetti. «En Italia no hemos crecido con Superman. ‘Steel Jeeg’ era nuestra tata», reflexiona.

Cuando asumió que nadie querría arriesgarse, tomó una decisión: «Sería el propio productor de mi película. Ya lo había hecho con mis propios cortos». No paró de trabajar hasta que encontró los 1’7 millones de euros que necesitaba para desarrollar su ópera prima. Detrás del éxito está la perseverancia de su director, Gabriele Mainetti, pese a las dudas. «Todas las mañanas me despertaba preguntándome si me estaba equivocando, si gustaría. Son demasiados estilos en una misma película», comenta. Esa perseverancia le llevó a ganar siete premios Donatello (los Goya italianos) entre los que destacan mejor director novel (Gabriele Mainetti), mejor productor (también Mainetti), actor protagonista (Claudio Santamaria) y actriz protagonista (Ilenia Pastorelli), entre otros. «Ni en mis sueños me imaginé que tendría tantos galardones. Pero mira, ahora se está estrenando en muchísimos países, entre ellos España», añade.

El personaje que empezará a despertar en él sentimientos más humanos, esos que le acercarán a ser un héroe, será el de la hija de uno de sus vecinos. Acusado por el sentimiento de culpabilidad se acercará a su princesa. Alessia (Ilenia Pastorelli) vive en su propio mundo de fantasía, uno paralelo a la serie televisiva «Steel Jeeg», de Go Nagai («Mazinger Z»), inspirada en el manga homónimo. «El personaje de Alessia le dio otro tono a la película. Muchas mujeres me han parado por la calle para darme las gracias», dice entre risas. «En las películas de superhéroes, ellas suelen dar problemas. Pero ella es distinta, es guerrera y es la que da el golpe final. Nos demuestra a todos que llevaba razón durante toda la película», asegura.

El tono es serio y realista, aunque también hará que se nos escape una risa e incluso una lágrima. Tampoco podía faltar su villano que, como no, pertenece a la camorra italiana. Conocido como «El zíngaro» (Luca Marinelli) da un toque de locura a «Le llamaban Jeeg Robot». Este villano, tras haber pasado por un reality del nivel de «Gran Hermano», busca la fama. «Es una contradicción en sí mismo. Es un criminal, pero quiere ser famoso y no para de utilizar las redes sociales. No entiende que si publica un vídeo haciendo lo que normalmente hace, la Policía irá a detenerlo…», reflexiona Mainetti.

«Le llamaban Jeeg Robot», además de ser una película atípica de superhéroes, propone una reflexión: ¿quién es realmente un héroe? «Para mí, un superhéroe hoy en día es quien cuida de los demás, quien se enfrenta a una gran enfermedad sin rechistar, con una sonrisa en la cara», reflexiona.