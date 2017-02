Lars von Trier prepara una película sobre un asesino en serie inspirada en Donald Trump

Lars von Trier, el controvertido cineasta danés prepara «The House That Jack Built», una película sobre un asesino en serie que estará protagonizada por Matt Dillon y que toma su inspiración directamente del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o como al danés le gusta decir, el «Homo trumpus».

Según informa el diario británico «The Guardian», la película seguirá los pasos de un hombre «muy inteligente» durante doce años para retratar su conversión en un asesino en serie. «La película repasa los crímenes que definen su desarrollo como un asesino en serie», apunta el director.

«'The House That Jack Built' celebra la idea de que la vida es malvada y desalmada, algo que está tristemente probado tras el reciente triunfo del del Homo trumpus - el rey de las ratas», afirma el director de cine. «The House That Jack Built» comenzará a rodarse en Suecia en marzo, antes de trasladarse en mayo a Copenhague. La película tiene previsto su estreno en 2018 y, además de Dillon, contará en su reparto con el alemán Bruno Ganz («El Hundimiento»), Riley Keough («Mad Max: Furia en la carretera») y Sofie Grabol («The Killing»).

Guys, it's gonna be SO good! https://t.co/uVzC4ucAZc