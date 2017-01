Después de la gran actuación en los Globos de Oro, el musical «La La Land» se ha posicionado como gran favorito de los premios Bafta británicos con un total de once nominaciones, entre ellas a los galardones de mejor película y mejor director. El filme con más Globos de la historia competirá por ser la mejor película con «Yo, Daniel Blake», del inglés Ken Loach; «La Llegada», «Manchester frente al mar» y «Moonlight», según anunció esta mañana la organización.

Los aspirantes al ser nombrados como mejor actor son Ryan Gosling, por «La La Land»; Casey Affleck, por «Manchester By The Sea», Jake Gyllenhaal, por «Animales Nocturnos»; Andrew Garfield, por «Hasta el último hombre»; y Viggo Mortensen, por su papel en «Captain Fantastic». En la categoría femenina están Emma Stone, por «La La Land»; Amy Adams, por «La Llegada»; Emily Blunt, por su interpretación en «La chica del tren»; Natalie Portman, por «Jackie», y la veterana Meryl Streep, por «Florence Foster Jenkins».

Optan a mejor película británica «Yo, Daniel Blake»; «Animales fantásticos y dónde encontrarlos», dirigida por David Yates con guión de la escritora J.K. Rowling, «Notes on Blindness», de James Spinney y Peter Middleton; «American Honey», de Andrea Arnold; «Denial», dirigida por Mick Jackson; y «Under The Shadow», de Babak Anvari.

Entre las candidatas a mejor película de habla no inglesa de la 70ª edición de los Bafta se encuentra un nombre que nos es familiar: «Julieta». Tendrá que competir con las francesas «Dheepan», de Jacques Audiard, y «Mustang», de Deniz Gamze Ergüven; la húngara «Son of Saul», de László Nemes; y la alemana «Toni Erdmann», de Maren Ade.

El filme de Pedro Almodóvar tendrá que esperar hasta el próximo 12 de febrero para saber si se lleva lo que se conoce como la otra antesala de los Oscar, aunque no los mirará igual desde que conoció que se quedaba fuera de las nominaciones del máximo premio cinematográfico.

A continuación, os remitimos un listado con todas las categorías y sus correspondientes nominados:

Mejor película

Yo, Daniel Blake

La llegada

Manchester frente al mar

Moonlight

La La Land

Mejor película británica

American Honey

Denial

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Yo, Daniel Blake

Notes on Blindness

Under the Shadow

Mejor director

Denis Villeneuve, por La Llegada

Ken Loach, por Yo, Daniel Blake

Damien Chazelle, por La La Land

Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

Tom Ford, por Animales Nocturnos

Mejor actriz

Amy Adams, por La Llegada

Emily Blunt, por La chica del tren

Emma Stone, por La La Land

Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins

Natalie Portman, por Jackie

Mejor actor

Andrew Garfield, por Hasta el último hombre

Casey Affleck, por Manchester frente al mar

Jake Gyllenhaal, por Animales Nocturnos

Ryan Gosling, por La La Land

Viggo Mortensen, por Captain Fantastic

Mejor actor de reparto

Aaron Taylor-Johnson, por Animales Nocturnos

Dev Patel, por Lion

Jeff Bridges, por Comanchería

Hugh Grant, por Florence Foster Jones

Mahershala Ali, por Moonlight

Mejor actriz de reparto

Hayley Squires, por Yo, Daniel Blake

Michelle Williams, por Manchester frente al mar

Naomie Harris, por Moonlight

Nicole Kidman, por Lion

Viola Davis, por Fences

Película adapatada

La llegada

Hasta el último hombre

Animales Nocturnos

Talentos Ocultos

Lion

Película original

Comanchería

Yo, Daniel Blake

La La Land

Manchester frente al mar

Moonlight

Debut revelación

Mike Carey (escritor), Camille Gatin (productor) de La chica con todos los regalos

George Amponsah (escritor/director/productor), Dionne Walker (escritor/productor) de The Hard Stop

Pete Middleton (escritor/director/productor), James Spinney (escritor/director), Jo-Jo Ellison (productor) de Notes on Blindness

John Donnelly (escritor), Ben Williams (director) de The Pass

Babak Anvari (escritor/director), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (productores) de Under the Shadow

Película de habla no inglesa

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

Mejor documental

13th

The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

Mejor película animada

Buscando a Dory

Kubo y las dos cuerdas

Vaiana

Zootrópolis

Mejor cinematogaría

La llegada

Comanchería

Lion

Animales Noctunos

Mejor edición

La Llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Animales Noctunos

Manchester frente al mar

Mejor caracterización

Florence Foster Jenkins

Doctor Strange

Hasta el último hombre

Animales Nocturnos

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

La La Land

Florence Foster Jenkins

Jackie

Mejor diseño de producción

Doctor Strange

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Hail Caesar!

La La Land

Animales Nocturnos

Mejores efectos especiales

La Llegada

Doctor Strange

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

The Jungle Book

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor banda sonora

La Llegada

Jackie

La La Land

Lion

Animales Nocturnos

Mejor sonido

La Llegada

Deepwater Horizon

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Hasta el último hombre

La La Land

Mejor corto británico

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

Mejor corto de animación británico

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

EE Actor revelación

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Tom Holland

Ruth Negga