Tom Cruise es un actor petrificado, rígido dentro de la estructura de las películas de acción. Su último filme, «La momia», no lo rescata de un género al que se ha entregado, al que ha rendido su fama y su talento a cambio de un billete de entrada a la inmortalidad. En esta última aventura en la gran pantalla se atreve con un remake de «La Momia» de 1932 para reimaginar el clásico de Universal y adaptarlo a un contexto moderno. Cruise quiere sobresalir ante el mito oriental, eso sí, escoltado por dos bellas actrices, las únicas mujeres del filme: Annabelle Wallis y Sofía Boutella.

Wallis, convertida en la nueva sensación de Hollywood, emula al maestro y continúa su legado: nada de dobles. «Tom y yo entendemos el trabajo como una aventura. No nos asustamos ante ninguna secuencia difícil, los dos pecamos más de valientes que de tener sentido común. Siempre he sido así. Pocas cosas me dan miedo», admite la actriz. Tras su éxito en la serie «Peaky Blinders», ingresa en ese pequeño grupo de elegidas destinadas a trabajar al lado de Cruise: «Me gusta la sensación que provoca la adrenalina. A Tom le gusta ejecutar sus escenas de acción y eso anima a los demás actores a elevar su interpretación física. Yo crecí montando en moto, a caballo, jugando a disparar, no me da ningún miedo ser dura, tirarme al suelo, correr, caerme... Siempre he querido una película de acción y cuando surgió la oportunidad de hacer “La Momia” ni lo dudé. Poder debutar en una película de acción con Tom Cruise es un sueño».

El miedo al monstruo

La villana de la historia es Sofia Boutella, y eso que no se veía dentro de un sarcófago: «Tenía miedo del monstruo. Tenía miedo de ser un monstruo. Por eso, la primera vez que me ofrecieron el papel de Ahmanet dije que no. Como actriz que no quería ser identificada con este personaje. Pero luego me di cuenta de que solo por ser una mujer tendría que aceptar la película. Sabía que tenía que superar mi miedo, y todavía dudo de las razones por las que acepté este trabajo», asegura la actriz.

Boutella es la última momia en el cine y una actriz diferente en el paisaje de Hollywood. A sus 30 años, combina su carrera de bailarina (llegó a trabajar con Madonna) con la interpretación. Antes de su monstruo en esta película, hizo sus pinitos en «Star Trek» y «Kingsman, servicio secreto», pero es ahora cuando la industria la empieza a descubrir. «Estaba preparada para cuando llegará mi momento. Tuve que estudiar, que aprender. No me interesa el dinero o la fama. Esas no son las razones por las que un actor debe actuar», admite.

Con el miedo en el cuerpo, Boutella se preparó intensamente para convertirse en la momia. «Vi todas las películas anteriores de la saga, y lo hice porque quería comprender todas las facetas que se le han dado a este personaje. Me enamoré de la primera película y del genio que era Boris Karloff, un tipo capaz de conseguir humanidad en personajes inhumanos. Cuando se trata de representar monstruos y criaturas extrañas hay que conseguir que brillen a través de su alma. Yo he intentado hacer lo mismo. El público no solo quiere ver el monstruo, quiere saber qué se esconde tras ese aspecto aterrador. Eso es, al menos par a mí, lo interesante de este papel», termina la actriz, que acaba de fichar por HBO para aparecer en la distopía «Farenheit 451».