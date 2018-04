«El justiciero»: La venganza se llama Bruce

Actualizado 02/04/2018 a las 14:17

El Hollywood de la progresía se ha echado encima de Eli Roth tras filmar «El justiciero». El director de obras tan subversivas como «Cabin Fever» regresa con una cinta que devuelve a Bruce Willis a las pantallas convertido en un matón a sueldo. «El justiciero» es un mal «déjà vu» de las películas de los 80, un remake del original de Charles Bronson («El justiciero de la ciudad»), en el que el protagonista se toma la justicia por su mano tras el asesinato de su mujer y de su hija. «¿Imaginan que en Estados Unidos todas las víctimas de la violencia de las armas se dedicaran a matar?» Esa ha sido la crítica por parte de la prensa contra el director por el momento del estreno, con el país inmerso en el debate sobre el control de venta de armas.

A Eli Roth le han acusado de glorificar la violencia y la venganza. «Un hombre que quiere protegerse puede hacerlo por sí mismo», admite Bruce Willis en pantalla, una frase que, tras los asesinatos de Florida, motivaron la cancelación del estreno en muchos cines. «Yo cuestiono la violencia, esconderla no ayuda a crear una conversación. El crimen está fuera de control y no hay una progresión real», responde Roth a la defensiva.

«América necesita un cambio. No creo que mi película esté en favor de las armas. Es el personaje el que toma la decisión de cómo proteger a su familia. Soy un realizador consecuente con el contenido, sin embargo, en este caso, es injusto que me critiquen porque cualquier película de acción glorifica las armas. El argumento puede ser el mismo con otros títulos del género», trata de justificar Roth tras explicarle los datos que confirman un descenso de los asesinatos en EE.UU. en las últimas décadas. Nada hace variar su visión icónica del personaje que ha creado: «Va cubierto con una capucha y siempre lleva una pistola por la noche. Sin embargo, para mí, es su código moral lo que le hace relevante», admite un todoterreno del cine –inolvidable su papel en «Malditos bastardos»– que utiliza las redes sociales como una de las herramientas que alimentan, en la iconografía de la ficción, la sed de venganza de su protagonista. «Eso es lo divertido de hacer esta película en el año 2017, mostramos cómo las imágenes se convierten en memes y se hacen virales», presume.

Por fortuna para Roth, esta semana ha anunciado su próxima las novedades de su esperado nuevo trabajo, «La casa del reloj en la pared», con el que se ha quitado presión de la prensa de su país. «Soy un realizador que no se duerme, que no quiere quedarse encasillado. Me encantó esta historia de un niño y su miedo a crecer», sentencia.