John Lasseter, el depredador de la animación

El pasado viene a cazar a los depredadores de Hollywood, el último en caer es el creador de Pixar John Lasseter, quien, después del reportaje que acaba de publicar la revista Hollywood Reporter sobre sus abusos de poder, ha decidido tomarse seis meses de descanso. Según Reporter, Lasseter era conocido por «agarrar, besar y hacer comentarios obscenos sobre los atributos físicos de sus empleadas». Rashida Jones, que mantiene créditos como guionista de Toy Story 4, y pareja de Will McCormack, dejó el proyecto después que John Lasseter, le solicitara relaciones. Ni Jones ni McCormack han hecho público el incidente, pero fuentes cercanas a ellos han contado lo ocurrido a la revista. Según varios empleados de Pixar, Lasseter es conocido por abrazar y besar, además de beber con frecuencia en los eventos sociales hasta el punto de ofrecer comportamientos indeseables. En vista de los comentarios, Lasseter ha reconocido que debe reconducir su actitud y se ha tomado un tiempo de descanso en el trabajo, en concreto seis meses, para evaluar su futuro y su responsabilidad en la compañía de animación. «Recientemente he tenido una serie de difíciles conversaciones, dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentar los pasos equivocados, pero es la única forma de aprender de ellos».

John Lasseter es el genio en la lámpara de Disney, es estudio que esta semana estrena en Estados Unidos la película Coco y, aunque cuesta creer que pueda afectar al resultado del filme en la taquilla, es más que probable que este escándalo no le ayude en la promoción. Lasseter Se hizo cargo de Walt Disney Animation en el 2006 liderando un renacimiento que incluyó sensacionales éxitos como Frozen o Inside Out. Fuentes cercanas a Pixar aseguran que varias mujeres de la empresa se veían obligadas a girar la cabeza rápidamente cuando se encontraban con él para evitar sus besos. Otras utilizaban un movimiento al que calificaron hacer un «Lasseter» para evitar que su jefe les pusiera las manos en las piernas. Un conocedor del comportamiento del jefe desde hace mucho tiempo dijo a la revista sobre una mujer sentada al lado de Lasseter en una reunión que tuvo lugar hace más de 15 años. «Ella estaba inclinada y él tenía su brazo sobre su muslo. Ella estaba en una postura defensiva. John tenía su mano en su rodilla». Después de ese encuentro, esta persona le preguntó a la mujer sobre lo que había visto. «Ella le contestó que había sido una elección desafortunada usar una falda ese día y que, si no hubiera puesto su mano defensivamente en la pierna derecha para defenderse, Lasseter habría viajado con sus dedos hacia el interior de sus piernas». La misma fuente explicó que una vez notó una foto extrañamente cortada de Lasseter entre dos mujeres en una fiesta de la compañía. Cuando se lo mencionó a un colega, le dijeron: «Tuvimos que cortar la foto. ¿Sabes dónde estaban sus manos?»

Otra ex informante recuerda encuentros incómodos con Lasseter, a quien le gustaba, como muchos en la industria, abrazar en las reuniones, invadir tu espacio.

Lasseter conocido por ser uno de los fundadores de Pixar, comenzó su carrera de animador en Lucasfilm. Junto con Ed Catmull, popularizó CGI en animación en películas como Monsters Inc. En 2006, después de que Disney comprara Pixar, Lasseter fue nombrado director creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios. Desde entonces se ha convertido en el rostro de todas las animaciones de Disney, supervisando el reciente resurgimiento de la marca. Lasseter ha ganado dos premios Oscar (uno es un Oscar de especialidad por su trabajo en Toy Story), Pixar ha acumulado ocho de las mejores películas animadas. Bajo el ámbito de Lasseter, WDA ha recogido tres victorias, la más reciente con la Zootopia del año pasado.

Las películas de Pixar han recaudado más de $ 6 mil millones en la taquilla nacional. La compañía con sede en Emeryville lanzará su próxima película, Coco, el miércoles. Pixar está trabajando actualmente en una secuela de The Incredibles y la cuarta entrega de Toy Story. WDA lanzará la secuela de Wreck It Ralph el próximo año. Está por ver si a él la Academia de las Artes Norteamericana se atreverá también a echarle de sus dominios como ocurrió con Harvey Weinstein. Va a costar volver a ver Toy Story con la misma ingenuidad,