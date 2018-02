07/02/2018 a las 01:59 Actualizado 07/02/2018 a las 01:59

El rodaje y la postproducción de «The death and life of John F. Donovan» le está costando mucho más trabajo del que debiera al joven cineasta Xavier Dolan. El director canadiense, de solo 28 años, y que saltó a la fama gracias a películas como «Heartbeats» y especialmente «Mummy», no consigue dar con la tecla para terminar su último largometraje, por lo que ha tomado una decisión de lo más controvertida.

Y es que el director ha optado por eliminar del montaje final de la película a una de las actrices del panorama internacional del momento, Jessica Chastain. La intérprete estadounidense, de 40 años y nominada al Oscar en dos ocasiones por «Criadas y señoras» (2012) y «La noche más oscura» (2013), era una de las estrellas del filme, pero Dolan ha optado por eliminarla del metraje final.

Así lo ha confirmado el propio director en un comunicado que ha hecho oficial a través de su cuenta de Instagram, en el que comenzó pidiendo comprensión a sus seguidores. «Lo primero de todo, por favor, entendedme y leer», comenzó diciendo, antes de confirmar que el metraje inicial «llegaba a las cuatro horas» y de admitir su desesperación por no saber dónde cortar. «Nos gustaban cada una de las escenas», confesó Dolan.

Así las cosas, el cineasta decidió cortar por lo sano con uno de los personajes principales: el interpretado por Chastain. «Tengo que decirles que el personaje de Jessica Chastain, después de un largo periodo de reflexión, ha sido eliminado de la película», sentenció el director. Una decisión que ha calificado como «extremadamente complicada». «Siento un amor muy sincero por Jessica y una gran admiración», añadió en el citado escrito, en el que explicaba que la supresión de su personaje se ha debido a una «decisión editorial y narrativa».

Cuestión de tiempo

La eliminación de Chastain del largometraje parece que descargará un poco su montaje final. Todo parece indicar que, a partir de ahora, Dolan verá con un poco más de luz su proyecto, cuyo estreno estaba previsto inicialmente para mediados de 2017. La intérprete, por su parte, no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido.

La película centrará su argumento en la relación especial que mantienen una conocida actriz norteamericana y un niño de once años y en la polémica que surge cuando ésta sale a la luz. Estará protagonizada por Kit Harington (Jon Snow en «Juego de Tronos»), Susan Sarandon, el jovencísimo Jacob Tremblay o la actriz en alza Thandie Newton (Maeve en «Westworld»).