Jeremy Renner se fractura los brazos durante el rodaje de «Vengadores: Infinity War»

El actor Jeremy Renner –que encarna al personaje Hawkeye, también conocido como Ojo de Halcón, en la saga de los superhéroes de Marvel Los Vengadores– se ha roto los dos brazos durante rodaje de la película «Vengadores: La Guerra del Infinito».

El actor acudió al Festival de Karlovy Vary en la República Checa donde se le pudo ver con la escayola. Renner declaró que las fracturas se habían producido durante la grabación de una escena peligrosa de «Avengers: Infinity War», el título de la entrega en inglés. Las roturas le afectan a su codo derecho y su muñeca izquierda.

«Soy una especie de solucionador de problemas, ¿sabes? Habrá un efecto, pero no me impedirá hacer las cosas que tengo que hacer», declaró Jeremy Renner a la revista «Variety», quien debiera protagonizar la próxima película de Bourne. «Me curaré rápido. Estoy haciendo todo lo que puedo para sanar más rápido».

El actor, que ha aparecido en películas de acción como «Mission: Impossible–Rogue Nation», señaló: «Estoy haciendo un trabajo que realmente no requiere un montón de trucos. No es una película de acción, es una comedia. Simplemente tiene unas cuantas acrobacias. Así que no tengo que vencer a un montón de gente o hacer nada loco. Así que no afectará realmente mi trabajo. Afecta a cómo me visto por la mañana. No puedo atar mis zapatos, pero fuera de eso y de todo lo demás, puedo pasar».

Renner no ha desvelado que escena estaba rodando, pero sí ha aclarado que su lesión no impedirá que el rodaje de la película siga su curso y se estrene, como está previsto, para mediados de 2018.