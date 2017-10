Jason Momoa revela el final de Â«AquamanÂ» un aÃ±o antes de su estreno

17/10/2017 a las 01:46 Actualizado 17/10/2017 a las 01:46

Solo falta un mes para el estreno de «La Liga de la Justicia» y la emoción sigue creciendo entre seguidores y el propio reparto de la película. Por ello, Jason Momoa, actor que interpreta a Aquaman en el Universo Cinematográfico DC, ha querido adelantar a sus fans una importante información. El problema es que esta no solo afecta a esa película, también a la próxima película que protagonizará en solitario.

[¡Cuidado! Esta información contiene spoilers]

«Aquaman, no es en realidad Aquaman, aún no. Todavía no es el rey de los siete mares. No será así al menos hasta su película en solitario», contaba el actor en una entrevista con «SFX Magazine». «Puede que sea duro para muchos fans ver lo que van a ver, cómo lo retrato. Pero tienes que esperar hasta que lleguemos a la película en solitario para saberlo de verdad. Porque no es Rey aún. No cree en sí mismo, no sabe qué hacer con el poder que tiene. Ha pasado por muchísimas pérdidas. Odia a los atlantes. El hecho de que la gente lo llame Aquaman ahora mismo, a él no podría importarle una m*erda nada de los atlantes. Así que todavía no ha llegado ahí».

«No cree en sí mismo, y tampoco sabe qué hacer con sus poderes. Se encuentra pasando por un momento difícil, repleto de pérdidas. Odia a los atlantes, así que aún no está allí para ellos», añade. El actor ha querido pedir paciencia a los seguidores ya que su personaje no será tan reconocible en «La Liga de la Justicia» como en los cómics. Habrá que esperar para entender del todo a lo que se refiere.