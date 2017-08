James Cameron desvela quiÃ©n serÃ¡ el villano de las cuatro secuelas de Avatar

«Avatar» volverá en 2020 a los cines justo diez años después del estreno de la película original. La secuela de la película más taquillera de la historia promete atraer a una gran cifra de espectadores, al igual que las otras tres secuelas que llegarán después. Poco sabemos de estos cuatro filmes, de momento. Lo que sí conocemos es quién será el villano.

El propio James Cameron ha confirmado que Stephen Lang estará presente en toda la saga de los na'vis. El director pretende situar a «viejos conocidos» de «Avatar» en nuevos lugares que presentarán las secuelas. «El concepto interesante de las secuelas de Avatar es que muchos personajes serán los mismos», explica Cameron en una entrevista a «Empire».

Pero no os preocupéis, no será repetitiva. «Hay nuevos personajes y muchas localizaciones y criaturas nunca vistas», añade. «No va a ser todo un nuevo grupo siempre. No va a haber un nuevo villano para cada película, lo que es interesante. Será el mismo tío. El mismo cabrón para las cuatro películas», revela Cameron, hablando de Stephen Lang, que estará interpretado por Miles Quaritch. «Él es muy bueno y solo irá a mejor. Sé que Stephen Lang va a bordar a la perfección a este personaje», añade.

La productora 20th Century Fox ya anunció que las secuelas de la película de James Cameron llegarán al cine el 18 de diciembre de 2020, el 17 de diciembre de 2021, el 20 de diciembre de 2024 y el 19 de diciembre de 2025. Es decir, «Star Wars» tendrá a «Avatar» como competidor directo en las taquilla. No podemos olvidar que la película que nos presentaba el universo de Pandora recaudó más de 2.560 millones de dólares (unos 2.360 millones de euros).