La humillante experiencia que viviÃ³ Jennifer Lawrence para conseguir un papel

18/10/2017 a las 13:26 Actualizado 18/10/2017 a las 13:28

En pleno huracán por el escándalo de acoso sexual que involucra a Harvey Weinstein, han sido muchas las actrices que han querido denunciar situaciones similares a lo largo de sus carreras, para no contribuir a que el silencio acalle esos repugnantes métodos para lograr ciertos papeles en películas.

Este lunes, en el evento «Mujeres en Hollywood» organizado por la revista Elle, Jennifer Lawrence compartió la humillante situación que tuvo que vivir para obtener un papel en un casting. Aunque no quiso hacer público el nombre del filme, los productores, entre otras cosas, entre las directrices de los productores estaba el no contratar a actrices de cierto peso. «Una chica antes de que yo estuviese, había sido despedida por no perder peso lo suficientemente rápido», aseguró Lawrence en su discurso.

Durante el casting, ordenaron a las actrices colocarse en una fila desnudas, tapadas únicamente con una cinta adhesiva que les cubría sus partes íntimas. Según relató Jennifer Lawrence, sus compañeras de casting estaban más delgadas que ella. «Después de esta denigrante y humillante fila, la productora me dijo que debería usar las fotografías de mí misma desnuda como inspiración para mi dieta». En definitiva, una experiencia horrible por la que no debería pasar ninguna mujer.

Devastada tras la situación y perder el papel, la actriz decidió hablar con otro de los productores de la película y le comentó la situación. «Él me respondió que no entendía por qué la gente pensaba que estaba gorda, el creía que yo estaba perfectamente follable», ha reconocido la actriz.