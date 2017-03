Hugh Jackman: «Lloré rodando esta película»

Si fuera por las leyes de inmigración de Donald Trump, el canadiense Lobezno y su clon, Laura Kinney, alias X-23, creada en un laboratorio mexicano, no podrían ni terminar la primera secuencia de «Logan» sin ser deportados. El superhéroe, producto norteamericano como tantos otros que agita el actual presidente estadounidense, representó en sus orígenes el espíritu nacional.

Que Lobezno fuera creado por los guionistas de Marvel con la nacionalidad canadiense no es por casualidad, su pasaporte extranjero lo convierte en universal, en el héroe de la globalización, y en los tiempos que corren no es ninguna tontería. «Sin duda, es el capítulo más político de la saga; razón por la que no dudé en aceptar este trabajo. Creo que la narración ilumina nuestra existencia, nos ayuda a mirar más allá de nosotros mismos. ¿Debemos separarnos o conectar? Espero que el público identifique lo que ve en pantalla con sus propias vidas», confesaba Hugh Jackman en la presentación del filme en Berlín.

El actor cuelga las garras después de 17 años interpretando a Lobezno, como un púgil al que no le quedan golpes. «Los he recibido todos y me los han dado todos -bromea-. Es mi despedida y no, no le voy a echar de menos porque siempre vivirá conmigo. Lo he interpretado casi dos décadas y no ha sido hasta este filme cuando he llegado a su corazón. Si un día puedo decirles a mis nietos la película de la saga que tienen que ver, sin duda, será «Logan» porque es la que mejor define el personaje», admite el protagonista.

Hugh Jackman debutó con un cameo de Lobezno en «X-Men» (2000) de Bryan Singer. Después vendrían ocho interpretaciones divididas en cinco capítulos dedicados al grupo X-Men, y tres a la saga Lobezno. «Cuando miro hacia atrás, veo al actor que realmente deseaba el director, que se lesionó en un rodaje y no pudo interpretar el papel. Pienso en él y en la casualidad por la que yo me encuentro aquí. Recuerdo que la primera vez que me llamaron para la audición de “X-Men” me dieron dos hojas donde explicaban que el personaje tenía garras de acero que salían de sus nudillos. ¿Sabes lo que pensé? Que era ridículo. Fui al “casting” convencido de que ese papel no me iba a llevar a ningún sitio», explica.

En este baile de superhéroes que ha establecido Hollywood en la gran pantalla, Jackman regresa representando el arquetipo del lobo, el rebelde huraño consciente de que su criptonita son sus seres queridos. «Lobezno representa el antihéroe, no es un tipo agradable. Sin embargo, es noble, al estilo de Han Solo, de Mad Max o de Harry el Sucio. Con “X-Men”, Bryan Singer reinventó el género y, para mí, ese grupo tiene los mejores personajes, los mejores poderes pero, al mismo tiempo, son los más atormentados porque su talento los aísla. X-Men diseñó un grupo de superhéroes con características humanas: complejos, débiles, profundos... Por eso interpretarlos es tan interesante, por eso hay directores como James Mangold o Brian Singer tras las cámaras».

El desafío del tiempo

Jackman era consciente de que el tiempo no jugaba a su favor, que la audiencia crecía tan deprisa como mermaban sus facultades, además, el cáncer de piel que padece le ha vuelto a brotar en la base de su nariz. «Estoy bien, estoy bien, los médicos lo han encontrado a tiempo», admite el actor.

El lobo con cuerpo de hierro y corazón de oro es, en el 2029, un tipo perdido, que bebe más de la cuenta, sin garra, sin furia y sin deseo. «Ha sido, de todos, el episodio más emocional de la saga. Tal vez porque encontré una profundidad que no fui capaz de leer en los anteriores, o por la humanidad del personaje. Sabemos que la intimidad es el mayor enemigo de Logan y vamos a ver a un lobo vulnerable porque deja entrar en su vida a su familia».

Tras nueve capítulos dedicados a Lobezno, Jackman se convierte en el actor que más veces ha interpretado a un superhéroe. De nuevo, trata de ajustar las sisas de un personaje que a veces le quedó grande, y él oía el run run de las críticas de los admiradores del cómic.

Jackman, justo es decirlo, se preparó siempre físicamente hasta el límite de lo puramente humano: «Le he dado todo de mí a este papel, me siento muy orgulloso de cada entrega que he hecho, pero en “Logan” he dado más. Atrás queda el duro Lobezno, dejen paso al difícil Logan», dice. La franquicia se reinventa con la aparición de Laura Kinney y el retiro dorado de Jackman. «No voy a negar que lloré en varias ocasiones rodando este filme, espero que los fans digan: por fin tenemos el Lobezno que queríamos ver».