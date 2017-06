La semana pasada Lucasfilm despidió a Phil Lord y Chris Miller como directores del spin-off de «Star Wars» sobre Han Solo. En su lugar puso a Ron Howard, quien ya ha llegado al rodaje. El director ha finalizado su primer día de rodaje y lo ha contado en su perfil en Twitter con una imagen de lo más peculiar.

El director ha publicado una «reveladora» imagen en la que ha cambiado los sables de luz por botellas de agua y los Wookiees por unos auriculares. Muchos fans de «Star Wars» se han indignado por su publicación y no, no nos estraña. «Gran escena hoy, pero me temo que esta es la imagen más reveladora que me atrevo a compartir de mi primer día en el set de la película de Han Solo sin título», publicaba junto a la imagen.

Cool scene today but I'm afraid this is the most revealing image I dare share from my 1st day on the set of the Untitled Han Solo movie pic.twitter.com/RB15lG7FGE