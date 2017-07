Ron Howard filtra una sorpresa del Â«spin offÂ» de Han Solo al publicar una foto de Chewbacca

No solo parece que la calma ha llegado (por fin) al rodaje de «Star Wars: Han Solo», ya empezamos a conocer los entresijos de la película. El nuevo director de la película, Ron Howard, utiliza sus redes sociales para compartir divertidas fotos y vídeos del rodaje en las que podemos ver botellas de agua o a él tirando basura. «A pesar de mi acuerdo de confidencialidad, os ofrezco una mirada detrás de las cámaras de la no titulada película de Han Solo», decía en uno de ellos (casualmente eliminado).

Sin embargo, parece que esta vez se ha colado. Gracias a una imagen publicada por Ron Howard, podemos decir que el «spin off» de Star Wars mostrará más acerca de uno de los personajes más carismáticos de la saga: Chewbacca. «Chewie supervisa la toca». Dicha fotografía mostraba al personaje junto al equipo técnico mirando un fotograma en el que se ve la silueta inconfundible de dos wookiees a punto de besarse.

Aunque aún no hay nada asegurado, los seguidores de la saga han dado por hecho de que se trata de Malla, la que fue la mujer de Chewbacca. Según ha contado Han Solo en alguna ocasión, era inteligente y su pelo parecía seda, además de ser una gran aficionada a la cocina (era conocida por su comida de bantha sorpresa y sus famosas Wookiee-ookiees). Durante la Guerra Civil Galáctica que enfrentó al Imperio Galáctico contra la Alianza para restaurar la República, Chewbacca se alejó de ella y de su familia Wookie de Kashyyyk para viajar con Han Solo. No fue hasta después de la liberación del planeta del dominio del Imperio, Chewbacca volvió a tener contacto con ellos. Probablemente no lo recuerdes, pero ya la vimos en pantalla en el especial de Navidad de 1978.