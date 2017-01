Hollywood supera el #OscarSoWhite pero se olvida de los hispanos

La escasa presencia de nominados latinos en los Oscar 2017 ha vuelto a poner de manifiesto la escasa presencia del mundo hispano en Hollywood. Tan solo hay uno entre los candidatos: Lin-Manuel Miranda, músico de origen puertorriqueño que optará a la estatuilla a mejor canción por «How Far I'll Go» de «Vaiana».

En cuanto a los aspirantes iberoamericanos figurarán el mexicano Rodrigo Prieto, nominado a la mejor fotografía por «Silencio», y el español Juanjo Giménez, candidato al mejor cortometraje por «Timecode».

La presencia de Viggo Mortensen, intérprete estadounidense con fuertes lazos con España y América del Sur que competirá por el Oscar al mejor actor por «Captain Fantastic», añadirá algo de sabor hispano a una gala en la que no habrá películas latinas nominadas al mejor filme de habla no inglesa.

Ampliar el debate: no solo afroamericanos

La lista de los Oscar se dio a conocer después de que en los últimos Globos de Oro no hubiera ningún galardonado latino, pese a que había nominados como el mexicano Gael García Bernal ("Mozart in the Jungle") o la artista de origen puertorriqueño Gina Rodríguez ("Jane the Virgin"), y de que en los pasados Emmy no hubiera hispanos nominados en las categorías más significativas.

Las candidaturas de los Oscar sí sirvieron para que Hollywood se reconciliara con el talento afroamericano, tras dos años sin nominados como intérpretes, pero algunas voces sugirieron que la discusión sobre la diversidad debería ampliarse a los profesionales de origen latino y asiático.

El talento hispano no tiene la oportunidad de interpretar «personajes complejos y con matices», explica la actriz América Ferrera

Un reciente estudio de la Universidad del Sur de California (USC) concluyó que el 73,7 % de los personajes con diálogo o nombre de las películas de 2015 fueron blancos frente al 26,3 % del resto de razas o etnias, entre los que destacaron el 12,2 % de negros, el 5,3 % de latinos y el 3,9 % de asiáticos, informa Efe.

Un día antes de que se desvelaran las candidaturas y previendo el resultado, el fundador de la agencia de publicidad Arenas Entertainment y miembro de la Academia, Santiago Pozo, publicó un artículo en el medio especializado Deadline bajo el título «Los Oscar son blancos y negros, pero no latinos».

«¿Esta falta de verdadero multiculturalismo es culpa de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (que organiza los Globos de Oro) o de la Academia? No, no lo es. Esas instituciones reflejan lo que nuestra industria hace, y la verdad es que las oportunidades para los hispanos, tanto delante como detrás de las cámaras, son escasas y poco frecuentes», añadió.

«Este año trae una preocupación adicional: que una industria que durante mucho tiempo retrató a los latinos como bandidos, gángsters y camareros sirva para avivar el racismo y el odio generados por unas elecciones en las que Donald Trump intentó tachar a los inmigrantes mexicanos como criminales y violadores», escribió el periodista Dennis Romero en Los Ángeles Times en una columna titulada «Los Oscar son menos blancos, ¿pero dónde están los latinos?»

Como muestra, la actriz América Ferrera comentó a Efe, en una reciente conversación sobre su serie «Gente-fied», que el talento hispano «raramente» tiene la oportunidad de interpretar «personajes complejos y con matices».