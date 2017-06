Tom Holland desvela cómo convenció al director de «Spider-man» para cambiar una de las escenas finales de «Homecoming»

Tom Holland, el nuevo Spider-man, visitó Madrid la semana pasada y habló largo y tendido sobre «Homecoming», la primera entrega de la trilogía que él protagonizará y que llegará a los cine el próximo mes de julio. El actor llegó a la capital todavía preocupado porque en una de sus últimas entrevistas en París contó, sin permiso de Marvel, que será Peter Parker en dos películas más. La productora sabe que el joven actor acaba hablando siempre de más. Él mismo lo reconoció: «No me han dejado leer todo el guión de la próxima de "Los Vengadores" porque no sé guardar un secreto». Y algo de eso hay, porque el protagonista reveló en Madrid que una de las últimas peleas de «Homecoming» será en el Monumento a Washington.

«Jon Watts es una persona muy divertida, un gran director. Tiene la mente abierta y escucha al equipo, aunque él sigue su camino. Pero si le gusta una idea de los actores, la pone en práctica. Tengo ganas de volver a trabajar con él», dijo Tom Holland. Entonces la pregunta estaba clara: ¿Qué idea le dio al director? «John Watts tenía la forma definida en la que iba a rodar una de las escenas finales, que iba a ser en el monumento de "el lapicero” de Washington D.C. Se iba a hacer de una manera, yo le sugerí cambiarlo y me hizo caso. Cambió todo y se hizo de la manera que yo sugerí. Me dio mucha alegría tener a un jefe que me escuchara y yo, como actor, me sentí muy realizado de que me hiciera caso».

Enfundado en un traje que ya ha lucido en «Capitán América: Civil War», el que fuera joven protagonista de «Lo imposible» se ve preparado para llevar todo el peso protagonista de una película. «Después de Civil War estaba encantado por la reacción y la acogida de los fans. Tenía que repetir en Homecoming lo que había hecho, pero no durante cinco días, sino durante 90, y ahí iba a estar el éxito de esta película. Tengo muchas ganas de escuchar la reacción de los fans», aseguraba un actor que, de (más) pequeño, no había leído los «Spider-man» de Marvel: «Siempre había sido fan de los Spider-man de cine, pero no había leído los cómics. Cuando me dieron el papel me los leí y los he disfrutado mucho. Me arrepiento de no haberlos leído de pequeño».

De esas recientes lecturas saca a Misterio como su villano favorito. «Es un gran personaje y no lo hemos visto en pantalla aún. Creo que además se le puede dar una visión de supervillano. Se le podría poner no solo como un bruto, también como un supervillano con una gran mente. Me encantaría verlo», especuló el nuevo Peter Parker que quiere ver evolucionar su propio Spider-man. «Pienso que es importante remarcar que esta es la película de un joven que de repente tiene superpoderes y disfruta con ellos. Esto no significa que dejaremos de ver las grandes frases de otras películas de superhéroes. Eso sí, me encantaría ver una versión más oscura, pero que sea una versión más oscura de mí Spider-man. En otras palabras, me gustaría ver cómo se vuelve oscuro y no saber que ya es oscuro».

El futuro de Holland

El actor está inmerso en rodajes de secuelas, franquicias y sagas que le obligan a girar al son que marcan los productores de Hollywood. Pero no por eso pierde su espíritu artístico: «Lo bueno de las películas de franquicias es que solo tardas cuatro meses en filmarlas, y eso te deja ocho meses al año para hacer las otras películas de las que hablamos. A mí me encanta trabajar, descansar me cansa, prefiero estar haciendo cosas», aseguró el que será protagonista de «Uncharted». «Seguiré haciendo películas de acción siempre que me las ofrezcan. De hecho, si no fuera actor, me gustaría ser especialista. Así que si encima de ser actor puedo hacer acción, pues encantado. Y siempre encontraré otros momentos para hacer películas indies», explicó.