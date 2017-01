El hijo de Berlanga: «Mi padre hoy no podría rodar 'Plácido'. El productor le exigiría a Mario Casas y más ternura»

«Un país que pierde su memoria es un país que se pierde a sí mismo». Quien sentencia con tanta rotundidad es el periodista Fernando Rodríguez Lafuente, que coordina, junto con Marisol Carnicero y José Luis García-Berlanga el ciclo «Los jueves, Berlanga en pantalla grande. La historia de los españoles a través del siglo XX».

El CaixaForum de Madrid acogerá, a partir de este jueves y hasta el próximo 20 de abril, la proyección de las obras capitales del genio. Desde «Novio a la vista» a «París-Tombuctú» pasando por «La vaquilla», «Plácido», «Bienvenido, Mr. Marshall» o «La escopeta nacional», entre otras. Un paseo por la historia de España. Pero sobre todo, un recorrido por la historia de los españoles, tal y como han recalcado los coordinadores esta mañana en la presentación del ciclo en la Fundación Ortega-Marañón. Y es que nadie en nuestro cine ha creado personajes como los que Berlanga y Rafael Azcona pensaron en sus trabajos juntos:«Mi padre siempre decía que hay que querer a los personajes. Todos tienen partes miserables y partes generosas. Pero nunca deben ser arquetipos ni tener lugares comunes», explicó José Luis García-Berlanga, también director.

Uno de los objetivos de «Los jueves, Berlanga en pantalla grande» es tener la oportunidad de ver en el cine los clásicos que hasta ahora solo podíamos disfrutar en televisión. «Berlanga, que sí que fue querido y profeta en su tierra, empieza a estar desdibujado en la memoria de muchos espectadores», explica su hijo. Por eso la necesidad del ciclo:«Una de las máximas de mi padre es que el cine tiene que ser un espectáculo que entretenga. Y si se ofrece algo más, pues mejor».

Ese «algo más» será la «puesta en situación» de cada una de las películas a cargo de pensadores, historiadores, escritores y ensayistas, de Antonio Muñoz Molina a Santos Juliá, pasando por Fernando Trueba, Carmen Posada, o Andrés Trapiello, ha explicado la directora de CaixaForum, Isabel fuentes.

Falta de libertad

Franco decía del director: «Berlanga no es comunista, es peor. Es un mal español». Por otro lado, el Partido Comunista, que ponía los patrones culturales a la izquierda europea, intentó que el director no rodara más ya que no se sumaba al principio de la utilidad del arte, con el humor estaba siempre presente en su obra. En ese espacio tan reducido se movía Berlanga, como recuerda su hijo, que además añade: «José Luis Sampedro siempre decía que el único intelectual libre que ha conocido era Berlanga».

«El productor de Telecinco hubiera exigido a Berlanga a Mario Casas de protagonista y un 30% más de ternura»

En ese contexto de aunsencia de libertades, José Luis García-Berlanga ha evaluado cómo ve la situación del cine actual. Un cine dominado por las productoras de las cadenas de televisión que, según su criterio, hubieran hecho inviable que su padre hubiera podido rodar «Plácido». «El productor de Telecinco le hubiera exigido a Mario Casas de protagonista y un 30% más de ternura», explica.

«La tiranía capitalista es más extrema para contar algunas historias que en el franquismo», asegura el hijo. Algo que corrobora Fernando Rodríguez Lafuente: «Hoy la censura es más sofisticada».