La hija de Carrie Fisher, conmocionada tras su muerte: «Voy a echar mucho de menos a mi abuela y mi propia y única madre»

Billie Lourd, hija de Carrie Fisher y nieta de Debbie Reynolds, ha decidido romper el silencio en el que llevaba inmersa desde la muerte de sus dos seres queridos con tan solo un día de diferencia.

La actriz, heredera de un amplio legado interpretativo, demostró que en sus genes también residía el talento. Lourd, conocida por la serie «Scream Queens», apareció también en la película de J. J. Abrams «Episodio VII: El despertar de la Fuerza» (con un peinado de ensaimadas similar al que su madre dio a conocer al inicio de la saga) y hará lo propio en la continuación de la franquicia, que será la última ocasión en la que Carrie Fisher y ella, madre e hija, aparezcan juntas en la gran pantalla sin necesidad de CGI, la tecnología que permite resucitar a quien ya no está entre nosotros.

❤👩‍👩‍👧❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Una foto publicada por Billie Lourd (@praisethelourd) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 10:09 PST

Lourd, actual pareja de Taylor Lautner (el hombre lobo de «Crepúsculo»), ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación en la que rinde homenaje a Fisher y a su abuela, icono de «Cantando bajo la lluvia».

«Recibir todas vuestras oraciones y palabras amables durante la pasada semana me ha dado fuerzas durante un momento en el que la fuerza no podría existir. No hay palabras para expresar lo mucho que voy a echar de menos a mi abuela y mi propia y única madre. Vuestro amor y apoyo significa un mundo para mí».