Los hermanos Dardenne: «La inmigración es la gran cuestión de la Europa actual»

Los Dardenne nos son gemelos pero cuesta distinguirlos. Esta semana paseaban por el barrio del Raval porque la Flimoteca de Cataluña les dedica una retrospectiva que finalizará el 31 de marzo. «Estamos contentos de que el público de Barcelona puede ver el conjunto de nuestro cine», coinciden los directores que escriben y dirigen sus películas a cuatro manos.

La visita coincide con el estreno de «La chica desconocida». La última vez que estuvieron en España fue en la presentación de «Dos días, una noche» (2014) que estuvo nominada a los Oscar en la categoría de mejor actriz por Marion Cotillard. «En La chica desconocida hemos elegido a la joven actriz Adèle Haenel de padre austriaco y madre francesa que es poco conocida», desvelan. Adèle Haenel, al igual que le pasó a Marion Cotillard, lleva todo el peso del filme.

«Adèle interpreta a una médico de familia, el personaje con más estudios de nuestra filmografía», bromean. La película, que pasó por Cannes sin hacer mucho ruido, vuelve a poner de relieve el tema de la inmigración. Es su tercer guión sobre este tema; la primera fue «La promesa» (1996), la segunda «Le silence de Lorna» (2008). «Creemos que la inmigración es la gran cuestión de la Europa actual y por eso hablamos de la convivencia con la gente que viene de otros países».

«No pretendemos dar un discurso moral»

«Nuestra película no es una lección, no pretendemos dar un discurso moral. Presentamos a una médico que se siente responsable de no haber atendido a una chica de color que llega a su consulta cuando ya está cerrada y que después aparece muerta». No es un caso real. «Toca la fibra porque la protagonista vive esta experiencia de una forma sutil. El miedo y la culpa cambian a la gente».

«La chica desconocida» llega con un metraje de 113 minutos. «En el pase del Festival de Cannes nos dimos cuenta que se podían recortar algunas escenas con los pacientes de las doctora y así lo hicimos». Los directores belgas son incansables pero no sueltan prenda sobre su nuevo proyecto.