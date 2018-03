Guillaume Canet: «A la gente le gusta demasiado opinar sin criterio»

Actualizado 29/03/2018 a las 00:58

Icono del cine francés, a Guillaume Canet no se le resiste casi nada. Ni una de las mayores estrellas que ha exportado al mundo la industria gala, Marion Cotillard, con la que tiene dos hijos, ni multiplicarse por tres para dirigir, escribir y protagonizar su última película, «Cosas de la edad», que se estrena este jueves y por cuyo papel fue nominado a un César. Por si el reto de la omnipresencia arrastrando los kilos de maquillaje que requiere el papel no fuera suficiente, para redimirse del fracaso de su anterior trabajo tras las cámaras, «Blood Ties», el cineasta se atreve con una sátira distorsionada sobre su propia vida, en la que se burla del poder de la imagen en la sociedad actual. La reflexión que le hace una periodista («ya no molas») le sirve de excusa para investigar en clave cómica sobre una hipotética crisis de edad, que hace que un hombre que lo tiene todo lo pierda por dejarse llevar por lo que la gente, «a la que le gusta opinar sin criterio», dice sobre él.

P - Ser un icono en Francia y exponerse con una autoparodia requiere valor, ¿cómo surgió la idea de reírse de su vida en la gran pantalla?

R - Una periodista joven me dijo en una entrevista que ya no molaba, que era muy majo pero con mi mujer, mi hijo… había dejado de ser rockn’ roll. Me di cuenta de que no sabía nada de mi vida y se limitaba a juzgar la imagen que yo daba como actor. Comprendí que sería buena idea jugar con eso, porque durante mucho tiempo la gente ha moldeado mi imagen, mi vida, en películas, y por eso me gustó que, por una vez, fuese yo quien jugase con mi imagen y no los demás. En la sociedad en la que vivimos, a la gente le gusta demasiado opinar sin criterio. Cuando les dices que algo no es cierto, creen que lo es; si les dices la verdad, te dicen que es mentira. Por tanto, quería distorsionar mi vida, jugar con lo que es cierto y lo que no lo es.

P - ¿Es su forma de decir que no tiene miedo a lo que piensen de usted?

R - Nunca he tenido ese miedo porque no me importa lo que la gente piense de mí. Lo único que quiero es que valoren mi trabajo y les guste, el resto pertenece a mi vida privada.

P - Escribe, dirige y protagoniza la película. Con kilos de maquillaje encima. ¿Cómo ha sido la experiencia?

R - Es my difícil porque te enfrentas continuamente a muchas cosas y resulta agotador obtener el enfoque y la concentración necesarios para hacerlo. Es muy complicado enfrentarte tú solo, porque como actor es imposible que puedas atender a todo, también estás a otras cosas. Tiene su parte compleja, pero merece la pena porque es muy emocionante.

P - ¿Es la discriminación por edad tan exagerada en el cine?

R - Por supuesto, pero no solo en la industria del cine, la discriminación está en todas partes. La gente mayor aún siente que le quedan muchas cosas por hacer, por eso se resisten a que los jóvenes lo lideren todo. Hasta se someten a tratamientos para que a los sesenta años no aparenten la edad que tienen. Y esto es un gran problema.

P - De la discriminación de las mujeres por su edad se habla mucho, pero casi nunca se achaca esta problemática a los hombres. ¿Quería visibilizar las dificultades de los actores para obtener un papel cuando envejecen?

R - Sí, claro, porque depende de cada persona cómo lo afronte, pero afecta a ambos sexos. Algunos se dan cuenta de que se están volviendo viejos porque no les contratan, o por los papeles que les ofrecen. Pero hay que saber vivir cada etapa en la vida, puede llegar a ser un problema el hecho de no aceptar que el tiempo pasa. Es más difícil para las mujeres hacerse mayor, pero actualmente ha cambiado también cómo lo llevan los hombres. Antes veíamos normal que tuviesen barriga, ahora quieren ser más fuertes, no tener canas... no quieren hacerse mayores. Por eso quería contar cómo envejece un hombre de una forma que nunca se había contado, jugando con la idea de que el protagonista quiera mantenerse joven y cómo reacciona la gente cuando lo hace.

P - Resulta chocante ver a su pareja, Marion Cotillard, en un papel tan hilarante.

R - Ha sido genial tener a Marion en este papel porque ella suele estar en películas más poderosas, más conmovedoras. Es muy raro verla en una comedia, por eso pensé que sería interesante y realmente está muy divertida y creo que ella disfrutó haciéndolo.