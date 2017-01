Meryl Streep, actriz récord, multinominada y premiada, recibió anoche el Globo de Oro honorífico (premio Cecil B. de Mille) en la gala celebrada en el Hotel Beverly Hilton de Los Angeles. En su discurso de aceptación, la estrella ganadora de tres Oscar no pudo obviar al recién electo presidente de Estados Unidos Donald Trump y criticar muchas de sus acciones.

Combativa y comprometida políticamente, Meryl Streep aludió en la gala de los Globos de Oro a uno de los momentos más polémicos de la carrera electoral de Trump, criticando a los personajes públicos que incitan a la violencia con su comportamiento o sus discursos. «La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia», ha afirmado.

La galardonada actriz se refería a cuando Donald Trump, en su etapa como candidato a la Casa Blanca, aprovechó una de sus intervenciones públicas para reírse de un periodista que sufre una discapacidad. En tono jocoso, el hasta ahora magnate, se burló de la apariencia de Serge Kovaleski, quien sufre artrogriposis. Trump, además, endureció su burla imitando la voz del periodista.

Ahora, Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha decidido contestar a través de su cuenta oficial de Twitter a Meryl Streep, a la que califica de «una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood» y «una lacaya de Hillary Clinton». Por último, el presidente ha vuelto a reiterar que él no se burló de nadie, calificando a los medios de comunicación de «deshonestos».

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017