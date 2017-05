La gala del FIBABC honra a los mejores del cine corto

«Cortos a gogó en el comienzo de la competición de FIBABC», rezaba el titular del día en que arrancaba la séptima edición del Festival Iberoamericano de Cortometrajes, hace ya casi tres meses. Y no ha defraudado. Más de mil cortometrajes, entre ellos cien inéditos, han querido participar de esta fiesta del cine que es ya una referencia y en la que la seña de identidad es la calidad. Una condición de la que va sobrada la obra ganadora, «Classmate», dirigida por Javier Marco, que anoche se alzó como la gran triunfadora en la gala de premios celebrada en el Centro Universitario de Artes TAI.

Con la reivindicación de que el corto no es la antesala de nada, sino que tiene identidad propia, decenas de directores, guionistas, actores, actrices y políticos acudieron a la llamada de ABC para participar en el evento. Nombres como Julián López o Jimmy Shaw, ganadores ex aequo del premio a mejor actor; o Natalia Huarte y Carolina Manica, que también recibieron sendos premios a mejor actriz, una vez que los miembros del jurado no pudieron decantarse por uno solo ante el talento que mostraron los intérpretes. También subió al coqueto escenario del TAI Juan Cavestany, director de culto con obras aclamadas como «Esa sensación» o «Gente en sitios», que con su «Microondas» se alzó con el galardón a mejor corto español de ficción. «Pido disculpas por ganar un premio que compite con gente que tenía más intención y más esfuerzo que el nuestro, un corto humilde rodado en un día con gente que nos ayudó», agradeció tras preguntar con ironía por la beca de un curso TAI con la que está dotado su galardón.

El otro gran premio de la noche, el de mejor corto de América Latina, fue para «Pontos de vista», de Fabio Yamaji, una historia necesaria sobre una guía turística ciega de Sao Paulo. Un trabajo muy aplaudido por el riesgo que asume en sus 15 minutos de duración: animación con pinturas de luz, rodada en 16 milímetros y un sonido único. Su intervención tras recoger el premio de manos del director de Promofest -en realidad también recogió el premio de Carolina Manica, la actriz de su obra, y Laserfilm le entregó el de la crítica de ABC al mejor corto no estrenado en España- fue una de las más aplaudidas de la noche debido a sus esfuerzos por pasar del portugués al castellano para dar las gracias. El otro acento latino llegó desde Costa Rica. El joven talento Itai Hagagea y su corto «Below 0º» recibieron de manos del presidente de la Diputación de Segovia, Javier Vázquez Requero, el de mejor corto presentado por una escuela de cine.

«FIBABC se ha convertido en estas siete ediciones en la muestra más importante de cine online de toda Latinoamérica. Este año se han recibido cerca de 1.000 cortometrajes; entre ellos, la mayor parte de las mejores obras iberoamericanas de los dos últimos años. También es importante subrayar que se han estrenado en España, a través de FIBABC, más de cien obras inéditas en los festivales españoles llegadas desde veinte países», dijo en la presentación de la ceremonia Pedro Touceda, director del Festival. Palabras a las que Ferrán Viladevall, director académico de la Facultad de Cinematografía del Centro Universitario de Artes TAI, añadió el valor del talento: «Estamos orgullosos de servir de plataforma para mostrar los cortos y apoyar a las nuevas promesas».

Entre los nombres ilustres que acompañaron a los ganadores en las instalaciones del TAI destacó el del director del ICAA, Óscar Graefenhain, que entregó el premio a mejor actriz y escenificó de esta manera el apoyo de la Institución al mundo del corto. También cineastas de la talla de Fernando Colomo, uno de los más requeridos para las fotografías de los presentes, y Manolo Solo, ganador del último Goya a mejor actor de reparto por su interpretación en «Tarde para la ira». Junto a ellos, rostros populares de la pequeña pantalla como Eva Isanta, Natalie Seseña, Mónica Pont...

Cortos entre los cortos

Uno de los grandes descubrimientos del FIBABC es su categoría i-Cortos (piezas de hasta cinco minutos de duración). Pequeñas joyas de consumo rápido pero de digestión lenta, ideales para estos tiempos de redes sociales y viralidad máxima. Aquí venció «Die Freudin (La amiga)», de Iván Sáinz-Pardo, una coproducción hispano-germana que narra una potente (y breve) conversación entre dos amigas.

Claro que en un certamen digital el público es la pieza que hace que todo el engranaje funcione. El ganador a mejor corto del público fue «Indalopatía», de Jaime García Parras, y en la categoría del certamen i-Cortos fue para «Vajyian», de Pablo More. Además de todos ellos hubo un ganador sin premio, «The heat wave (La ola de calor)», que suma más de 155.000 visitas en la web del FIBABC. Entre las novedades de este año estaba el premio a mejor fotografía, que eligieron los críticos de ABC y que recayó en «Last Memory», de Juan Luis Moreno.

La gala fue una cascada frenética de premios, sorpresas y agradecimientos: «Gracias a ABC por este regalo, y por dotarnos de dignidad y orgullo», expresó en un dificultoso español el británico Jimmy Shaw, mejor actor de esta edición junto con Julián López. «Gracias al jurado por creer que lo merezco -dijo el actor de Muchachada Nui. No soy una persona muy de premios, me han dado pocos, y por eso hice este corto dramático, porque haciendo comedias no me dan ninguno. El drama siempre se premia más», celebró en el escenario.