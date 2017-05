El final alternativo de Â«DÃ©jame salirÂ» que es aÃºn mÃ¡s duro que el original

[Esta noticia contiene «spoilers». Si no has visto Déjame salir, y no quieres saber su final, no continúes leyendo]

«Déjame salir» es una de las películas del año, tanto por su forma como por su mensaje. En los Estados Unidos de Donald Trump, el filme de Jordan Peele ha sacudido las conciencias de Hollywood, que han encontrado el catalizador de sus críticas al recién elegido presidente. En este contexto, la película quiere demostrar que el racismo está más presente de lo que muchos creen.

Quienes hayan visto la película –el resto, por favor dejen de leer y vuelvan aquí una vez la vean– recordarán ese momento final cuando el joven Chris, completamente ensangrentado y rodeado de cuerpos sin vida, pone cara de verdadero pánico al ver cómo aparece un coche de Policía. Lo que en cualquier otra situación y película hubiera sido un suspiro de alivio, en «Déjame salir» es sinónimo de problemas. Como dijo el director del filme a ABC: «Por una vez los blancos no son los héroes, no son los buenos, no son los que dirigen las marionetas de la historia». Es decir, el protagonista –negro–tiene tanto miedo a la Policía como a los verdaderos malos del filme.

Y pese a todo, este no es el final más duro que rodaron. Según explica Fotogramas, aunque Disney no lo ha confirmado, en el DVD se incluirá un final alternativo en el que ocurre lo que muchos espectadores temen al ver el original: que del coche de Policía se bajen dos agentes (blancos) y Chris no tenga manera de explicar por qué está intentando asesinar a su novia. Incapaz de dar una versión lógica de lo que ha sucedido en la casa (la hipnosis ha hecho estragos en su cerebro) Chris termina por aceptar que su destino está entre rejas ya que ningún tribunal va a querer hacer caso a la coartada de un negro. Precisamente ese será el final alternativo del DVD: Chris en una celda asumiendo que pasará toda su vida encerrado.

Éxito en taquilla también en España

La cinta de terror «Déjame salir» ha superado a «Alien: Covenant» en su primer fin de semana en la cartelera española, al alcanzar un millón de euros de recaudación.

«Alien: Covenant», el nuevo trabajo de Ridley Scott precuela de una de las historias de criaturas alienígenas más famosas de la gran pantalla, cae hasta la segunda posición con 0,6 millones de euros recaudados.

«Guardianes de la Galaxia Vol.2» está en tercera posición gracias a 0,4 millones de euros, mientras que 'Bebé jefazo' también se mantiene en lo alto de las más taquilleras gracias a los 0,3 millones de euros obtenidos.