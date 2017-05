Si la única película de competición que falta por verse, «You were never really here», de Lynne Ramsay, no lo arregla, se sabrá una cosa cierta del ya próximo Palmarés, y es que tendrá una Palma de Oro inmerecida: ninguna de las vistas está a la altura del premio de Cannes. De las dos últimas en salir, la del francés Francois Ozon «L’amant doublé» y la del turco alemán Fatih Akin «In the fade», la primera no hay por dónde cogerla, a pesar de la elegante belleza de su protagonista, Marine Vacth, y la segunda, más sólida, más terrible y emotiva, esconde un repugnante gusano con aspecto de mariposa, y fue muy aplaudida al final de su proyección.

En «L’amant doublé» nada de lo que ocurre tiene el menor sentido, ni siquiera cuando se percata uno de que no ocurre realmente sino en el interior de la cabeza de ella

La de Ozon es una completa diarrea (argu)mental que se traduce a imágenes muy «cool» y con tanto gusto en el vestuario como en el desvestuario de su pareja protagonista, una joven que necesita un par de psiquiatras y un psiquiatra que necesita un par de jóvenes. Nada de lo que ocurre tiene el menor sentido, ni siquiera cuando se percata uno de que no ocurre realmente sino en el interior de la cabeza de ella. A falta de mejores ideas,, pues combina la fuerza de las obras en el interior de un Museo de Arte Moderno con escenas de intimidad de la pareja, o trio, que hay que ser geómetra o experto en nudos marineros para desentrañarlas. Las breves apariciones de una esplendorosa Jaqueline Bisset le devuelven a uno la sensación de cine.

Por mucho que se aplaudiera «In the fade», alguien habría de pensar forzosamente que nos han situado en el lado de la sinrazón y los «malos»

«In the fade», de Fatih Akin, es una historia potente y tremenda, pues se centra en una mujer que pierde a su marido y a su hijo en un atentado con bomba en el barrio turco de Hamburgo., y tiene que acarrear a la vez el dolor, la rabia, las sospechas, la injusticia y la necesidad de explicación y resarcimiento. El director, Fatih Akin, es de origen turco, aunque nacido ahí, en Hamburgo, y probablemente tiene claves al respecto que no todo el mundo posee, a pesar de lo cual queda un poco raro que el islamismo radical quede fuera del magro del argumento, que solo aparezca de un modo lejano y banal. Hay unos culpables, y un juicio, y una ley…, aunque todo ello tenga una muy escasísima entidad racional: ¿de qué nos quiere hablar Fatih Akin?... Su película parece que busca la comprensión y la satisfacción de la víctima, pero no es raro (a poco que uno piense) que te deje la idea de que explosionarse con una mochila junto a los que te han hecho daño y odias tiene su sentido catártico y justo. Por mucho que se aplaudiera su película, alguien habría de pensar forzosamente que nos han situado en el lado de la sinrazón y los «malos».

Nadie le ha hecho mucho caso aquí a la presentación de la serie «Twin Peaks», en la que David Lynch retoma al personaje del agente Cooper (Kyle MacLachlan), la climática música de Badalamenti y todo aquel rollo de habitación demoniaca, cortinones rojos, tipos que hablan y andan raro, y esa fascinante narrativa inconexa en la que Lynch se siente más a gusto que un cochino en una charca. De los dos primeros capítulos sale ya uno pidiendo árnica, y con esa sensación tan Lynch entre la maravilla y la tomadura de pelo. Hace días que se puede ver la serie en la tele. Cosas de esta edición de Cannes, más rara que los canes verdes.