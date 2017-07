Felicity Jones (Â«Rogue OneÂ») protagonizarÃ¡ Â«Swan LakeÂ» del director Luca Guadagnino

La actriz Felicity Jones, quien diese vida a Jyn Erso en «Rogue One: Una historia de Star Wars», protagonizará la próxima película del director italiano Luca Guadagnino. La película, por el momento, tiene el título provisional de «Swan Lake» al tener como principal inspiración el clásico del ballet «El lago de los cisnes».

El director de «Cegados por el sol» (remake de «La piscina») estará acompañado en esta nueva aventura cinematográfica por la desconocida guionista Kristina Lauren Anderson. Algunos de los grandes estudios como Paramount o Universal estarían interesados en este nuevo proyecto sacado al mercado justo antes de la festividad del 4 de julio en Estados Unidos.

Partiendo del material del clásico, «Swan Lake» tendrá como personaje principal a Odette, una princesa que es convertida en cisne por una maldición de una malvada hechicera. Sin embargo, en esta nueva versión no habrá de por medio el ballet, utilizando sólo la historia como eje temático de esta nueva película concebida para tener éxito a nivel mundial.

Además del spin-off de «Star Wars», Felicity Jones protagonizó tambien el pasado 2016 «Un monstruo viene a verme» de Juan Antonio Bayona. Por otra parte, la próxima película de Luca Guadagnino que será estrenada el próximo otoño es «Call Me by Your Name» con Armie Hammer como progagonista. El director italiano tiene otro proyecto pendiente de estreno este 2017: el remake de «Suspuria» (Dario Argento). Asímismo también está anunciada para 2019 otra película bajo su dirección con el nombre de «Río» protagonizada por Benedict Cumberbatch y Jake Gyllenhaal.