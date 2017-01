Las extrañas caras de Winona Ryder sobre el escenario de los premios del sindicato de actores

Winona Ryder se convirtió anoche en una de las inesperadas protagonistas de los premios del sindicato de actores de Hollywood. Pese a que no ganó el galardón a la mejor actriz en serie de televisión por su papel en «Stranger Things», la dos veces nominada al Oscar sorprendió por las extrañas caras que puso sobre el escenario durante el discurso que pronunció su compañero de serie David Harbour.

Todo ocurrió cuando «Stranger Things» ganó el premio al mejor reparto del año en ficción de televisión. El equipo al completo de la serie subió al escenario para agradecer el premio. El actor que interpreta a un policía encargado de investigar la misteriosa desaparición de un niño tomó la palabra para criticar al presidente Trump por su reciente decisión de bloquear la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista. «Rechazaremos a los abusones, acogeremos a los bichos raros y los marginados, a los que no tienen casa. Superaremos las mentiras, cazaremos monstruos», gritó Harbour con muchísima energía.

El discurso de David Harbour fue tomando mayor intensidad y junto a él los gestos de sorpresa de Winona Ryder también iban 'in crescendo'. «Y cuando estemos confundidos entre la hipocresía y la violencia eventual de ciertos individuos e instituciones, nosotros, como el jefe Jim Hopper (su personaje en "Stranger Things"), golpearemos a quienes intenten destruir a los débiles, los privados de derechos y los marginados», dijo en el discurso más ovacionado de la velada.

Winona Ryder no pudo disimilar su sorpresa y fervor por el «speech» de su compañero y las caras que puso a su lado se volvieron virales apenas unos instantes después.

Never seen anyone experience as many emotions within a minute as #WinonaRyder did during @DavidKHarbour's #SAGAwards speech. #StrangerThingspic.twitter.com/GzPMPhfvBy