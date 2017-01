Ewan McGregor cancela una entrevista: «No voy a hablar con Piers Morgan»

Ewan McGregor, en plena promoción de la segunda entrega de «Trainspotting», tenía este martes una entrevista pactada en el programa «Good Morning Britain», que conduce el famoso presentador Piers Morgan en la cadena ITV. Sin embargo, a última hora, ha decidido anular su compromiso a primera hora de la mañana.

El actor ha anunciado que no iría así como por qué no lo iba a hacer a través de Twitter. La disputa surge tras los comentarios que el presentador sobre la Marcha de Mujeres que se organizó en Estados Unidos para protestar contra Donald Trump: «Iba a ir a 'Good Morning Britain', sin darme cuenta de que Piers Morgan es su presentador. No voy a ir con él después de sus comentarios sobre la Marcha de Mujeres».

Was going on Good Morning Britain, didn't realise @piersmorgan was host. Won't go on with him after his comments about #WomensMarch — Ewan McGregor (@mcgregor_ewan) 24 de enero de 2017

Ese día, el presentador compartió el siguiente tuit: «Estoy planeando una Marcha de Hombres para protestar contra la creciente emasculación global de mi género por las feministas rabiosas. ¿Quién está conmigo?»