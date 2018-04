Estas son las películas de la selección oficial del 71 Festival de Cannes

Actualizado 12/04/2018 a las 14:27

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, anunció hoy la selección oficial de filmes que participan en los principales apartados de la 71 edición del certamen, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo. Este es el listado completo de las películas que se verán en el Festival de Cannes.

Competición oficial:

«Todos lo saben», de Asghar Farhadi (película de apertura).

«En guerre», de Stéphane Brizé.

«Dogman», de Matteo Garrone.

«Le livre d'image», de Jean-luc Godard.

«Netemo sametemo (asako i & ii)», de Ryusuke Hamaguchi.

«Plaire aimer et courir vite», de Christophe Honoré.

«Les filles du soleil», de Eva Husson.

«Ash is purest white», de Jia Zhang-ke.

«Shoplifters», de Hirokazu Kore-eda.

«Capharnaüm», de Nadine Labaki.

«Buh-ning», de Lee Chang-Dong.

«Blackkklansman», de Spike Lee.

«Under the silver lake», de David Robert Mitchell.

«Three faces», de Jafar Panahi.

«Zimna wojna», de Pawel Pawlikowski.

«Lazzaro felice», de Alice Rohrwacher.

«Yomeddine», de A.B. Shawky.

«Leto» («El verano»), de Kirill Serebrennikov.

Una Cierta Mirada:

«Gräns», de Ali Abbasi.

«Sofia», de Meyem Benm'barek.

«Les chatouilles», de Andréa Bescond y Eric Metayer.

«Long day's journey into night», de Gan Bi.

«Manto», de Nandita Das.

«À genoux les gars», de Antoine Desrosières.

«Girl», de Lukas Dhont.

«Gueule d'ange», de Vanessa Filho.

«Euphoria», de Valeria Golino.

«Mon tissu préféré», de Gaya Jiji.

«Rafiki», de Wanuri Kahiu.

«Die stropers» («Les moissonneurs»), de Etienne Kallos.

«In my room», de Ulrich Köhler.

«El ángel», de Luis Ortega.

«The gentle indifference of the world», de Adilkhan Yerzhanov.

Fuera de competición:

«Solo: A Star Wars Story» («Han Solo: Una historia de Star Wars»), de Ron Howard.

«Le grand bain», de Gilles Lellouche.

Sesiones de medianoche:

«Arctic», de Joe Penna.

«Gongjak», de Jong-Bing Yoon.

Sesiones especiales:

«10 Years in Thailand», de Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol y Apichatpong Weerasethakul.

«The state against mandela and the others», de Nicolas Champeaux y Gilles Porte.

«O Grande circo místico» («El gran circo místico»), de Carlos Diegues.

«La traversée», de Romain Goupil.

«À tous vents», de Michel Toesca.

«Les âmes mortes», de Bing Wang.

«Pope Francis - A Man of his Word» («El papa Francisco: Un hombre de palabra»), de Wim Wenders.