Estas son las películas incluidas en la sección oficial de la 67 Berlinale

La dirección de la Berlinale ha anunciado hoy la lista completa de las películas que lucharán por el Oso de Oro de su 67 edición, cuyo jurado presidirá el director holandés Paul Verhoeven y que se celebrará del 9 al 19 de febrero próximo.

La siguiente es la lista de los largometrajes seleccionados para la competición, más otros títulos incluidos en la sección oficial aunque fuera de concurso.

"Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer (Rumanía, Alemania, Francia)

"Bamui haebyun-eoseo honja" ("On the Beach at Night Alone") de Hong Sangsoo (Corea del Sur).

"Beuys", de Andres Veiel (Alemania).

"Colo", de Teresa Villaverde (Portugal, Francia).

"Django", de Etienne Comars (Francia).

"Félicité", de Alain Gomis (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania, Líbano).

"Hao ji le", de Liu Jian (China).

"Helle Nächte" (Bright Nights), de Thomas Arslan (Alemania, Noruega).

"Joaquim", de Marcelo Gomes (Brasil, Portugal).

"Mr. Long", de Sabu (Japón, Alemania, Hongkong, China, Taiwán).

"Pokot", de Agnieszka Holland (Polonia, Alemania, República Checa, Suecia, Eslovaquia).

"Return to Montauk", de Volker Schlöndorff (Alemania, Francia, Irlanda).

"Teströl és lélekröl" (On Body and Soul), de Ildiko Enyedi (Hungría).

"The Dinner", de Oren Moverman (Estados Unidos).

"The Party", de Sally Potter (Reino Unido).

"Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope), de Aki Kaurismäki (Finlandia, Alemania).

"Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile, Alemania, Estados Unidos, España).

"Wilde Maus" (Wild Mouse), de Josef Hader (Austria).

Fuera de concurso:

"El Bar", de Álex de la Iglesia (España).

"Final Portrait", de Stanley Tucci (Reino Unido, Francia).

"Logan", de James Mangold (Estados Unidos).

"Sage femme", de Martin Provost (Francia, Bélgica).

"T2 Trainspotting", de Danny Boyle (Reino Unido).

"Viceroy's House Indien", de Gurinder Chadha (India).