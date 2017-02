La española Carla Simón gana el Premio del Público en la Berlinale con «Verano 1993»

La película española «Verano 1993», de Carla Simón, ganó ayer el Premio del Público de la Berlinale, un galardón que sabe a poco para el excelente trabajo de la catalana, que ha estado llenando las salas de Berlín durante todos estos días y ha dejado encantado al público que ha visto la película.

El filme trata de una niña de seis años que, tras el fallecimiento de su madre, afronta el primer verano con su familia adoptiva. Simón creó su obra a partir de un guión escrito y desarrollado por ella misma durante el III Laboratorio de Escritura de Guión Cinematográfico de la Fundación SGAE, en el año 2015.

El director Alberto Rodríguez ejerció de protector de Simón en una historia en la que la cineasta decidió contar su infancia en un proceso que, según ha confesado ella misma, fue tan doloroso como gratificante. Simón se encargó de todo el trabajo e hizo tanto la labor de guionista como de directora, lo que consideró mucho más complicado que su escritura. El trabajo fue supervisado por otros guionistas que, a su vez, se leían los guiones de otros participantes en el taller creado por la Fundación SGAE, un sistema que, según la directora catalana, le sirvió de manera fundamental a la hora de enriquecer el texto.

Palmarés

El resto del palmarés de la Berlinale fue el siguiente: el Oso de Oro lo ganó «On body and soul», de Ildikó Enyedi (Hungría);el Oso de Plata a la mejor dirección fue para Aki Kaurismäki, por «The Other Side of Hope»; el gran premio del Jurado fue para «Felicity»; el de mejor actor fue para Georg Friedrich, por «Bright nights»; el de mejor actriz para Kim Minhee, por la película de Hong Sangsoo «On the beach at night alone»; el mejor guión se lo llevaron Sebastián Lelio y Gonzalo Maza, por la película chilena «Una mujer fantástica».

«Istiyad Ashbah», sobre las torturas a los palestinos en Israel, se llevó el galardón al mejor documental. Dirigido por Raed Andoni, rememora los sufrimientos padecidos en el centro de interrogatorio israelí de Moskobiya, en Jerusalén, por el que durante décadas han pasado centenares de palestinos, incluido el propio Andoni.

Por último, el Oso de Plata a la mejor contribución artística fue para Dana Bunescu, montadora de «Ana, mon Amour!», mientras que el Premio Alfred Bauer fue para «Pokot», de Agnieszka Holland.